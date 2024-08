スマホで昆虫採集SNSで募集中、特別展「昆虫 MANIAC」/ モスが手掛けるドリンクスタンド「Stand by Mos」オープン【まとめ記事】

「公式サポーター・アンガールズが登場!国立科学博物館、特別展「昆虫MANIAC」オープニングセレモニー」で紹介したように国立科学博物館は、昆虫をテーマとした特別展「昆虫 MANIAC」を開催中だ。本展は2024年7月13日(土)の開幕以来、多くの来場者があった。今回、夏休みに合わせて、現在SNS企画“身近な都市(まち)のムシ”を募集中だ。モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2024年8月9日(金)、主に規格外品などで廃棄されてしまう野菜を使用したドリンクを販売する新業態のドリンクスタンド「Stand by Mos」(スタンドバイモス)を、東武東上線「池袋駅」の改札内にオープンする。「Stand by Mos」では、これまでに同社が築いてきた野菜の調達ルートや産地との協力体制を活かしながら、モスバーガー店舗と同じ『モスの生野菜』も使用したジュースやスムージーを販売する。また、味や風味は問題がないものの、サイズが大きすぎる・小さすぎる、表面にキズがあるなどの理由で本来は廃棄されるはずの規格外品や野菜の端材を使用することで、食品ロス削減や産地・生産者の支援を目指すエシカルな店舗運営に取り組むと同時に、成人1日あたりの野菜摂取量の目標達成に貢献し、お客さまの健康に寄与していくとしている。

■三つに折ればコンパクト!テンキー付きの折りたためるBluetoothキーボードサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、持ち運びに便利な三つ折り式のテンキー付きBluetoothキーボード「400-SKB080」を発売した。三つに折りたたむことで、テンキー付きのフルキーボードをコンパクトに収納できる。持ち運びに便利で外出先でも快適な作業が可能だ。Bluetooth機能を搭載し、レシーバー不要で機器との接続ができる。最大2台のBluetooth機器を登録でき、有線モードで接続した機器と合わせると最大3機器をボタンひとつで切り替え可能だ。キー配列の切り替えも可能で、WindowsからiOSまで幅広いデバイスに対応している。■規格外の"もったいない"野菜も使用したエシカルな新業態!モスが手掛けるドリンクスタンド「Stand by Mos」が東武池袋駅にオープンモスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2024年8月9日(金)、主に規格外品などで廃棄されてしまう野菜を使用したドリンクを販売する新業態のドリンクスタンド「Stand by Mos」(スタンドバイモス)を、東武東上線「池袋駅」の改札内にオープンする。「Stand by Mos」では、これまでに同社が築いてきた野菜の調達ルートや産地との協力体制を活かしながら、モスバーガー店舗と同じ『モスの生野菜』も使用したジュースやスムージーを販売する。また、味や風味は問題がないものの、サイズが大きすぎる・小さすぎる、表面にキズがあるなどの理由で本来は廃棄されるはずの規格外品や野菜の端材を使用することで、食品ロス削減や産地・生産者の支援を目指すエシカルな店舗運営に取り組むと同時に、成人1日あたりの野菜摂取量の目標達成に貢献し、お客さまの健康に寄与していくとしている。■スマホで昆虫採集SNSで募集中!国立科学博物館、特別展「昆虫 MANIAC」「公式サポーター・アンガールズが登場!国立科学博物館、特別展「昆虫MANIAC」オープニングセレモニー」で紹介したように国立科学博物館は、昆虫をテーマとした特別展「昆虫 MANIAC」を開催中だ。本展は2024年7月13日(土)の開幕以来、多くの来場者があった。今回、夏休みに合わせて、現在SNS企画"身近な都市(まち)のムシ"を募集中だ。■コスパに優れたスタンダードな高輝度レッドレーザーポインターサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高級感のある金属製のペン型ボディで、レーザー照射のみのスタンダードな高輝度レッドレーザーポインター「200-LPP050」を発売した。コストパフォーマンスに優れたスタンダードなレッドレーザーポインター。視認性の高い高輝度レッドレーザーを採用している。レーザーの到達距離は最大約100m。(夜間時)リーズナブルながら高級感のある金属製(真鍮製)のボディだ。ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができる。すぐに交換できる単4電池×2本で動作する乾電池式。連続照射時間が約30時間と、大幅に長くお使いいただけて経済的だ。照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかる。■革新的ファンコミュニティが遂にサービス開始!首の緊急手術にも言及した「YOSHIKI+」発表記者会見2024年8月1日(木)、グランドハイアット東京にて行われた記者会見にYOSHIKIが登壇し、様々な重大ニュースの発表が行われた。会見では、YOSHIKIが10月8日(火)に米カリフォルニア州ビバリーヒルズのシダーズ・シナイ・メディカルセンター(Cedars-Sinai Medical Center)で3度目となる頸椎の緊急手術を行うことを明かした。現在YOSHIKIは、頸椎に激しい痛みを感じている他、左手の感覚が消失するなどの症状も表れており、数名の著名な医師の判断では「すぐにでも手術するべき」と言われている。今後2ヶ月のスケジュールは一部を除き大幅にキャンセルされる事となり、決定していることは、可能な限りやっていきたいという本人の意向はあるものの、手術後に予定されているスケジュールについてはキャンセルになる。