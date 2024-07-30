Ý¯ºä46Æ£µÈ²ÆÎë¤È¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢°Õ³°¤Ê¹â¹»»þÂå¡Ö¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÉôÄ¹¤Ç¡Ä¡×
Æ£µÈ²ÆÎë¡õ¹âÀÐ¤¢¤«¤ê
Ý¯ºä46Æ£µÈ²ÆÎë¤È¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬29Æü¡¢ÅìµþÀéÂåÅÄ¶è¤Î»°ÎØÅÄ³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¿·ÊÆµ¼Ô¥È¥í¥Ã»Ò »ä¤¬¤ä¤é¤Í¤ÐÃ¯¤¬¤ä¤ë¡ª¡Ù¡Ê£¸·î£¹Æü¸ø³«¡Ë¹â¹»À¸¿·Ê¹Éô¸ÂÄê»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¹»À¸¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿Ý¯ºä46Æ£µÈ²ÆÎë¤È¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê»î¼Ì²ñ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ë
¹â¹»¤Î¿·Ê¹Éô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤ËÍí¤ß¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»¿·Ê¹Éô¤ÎÌó70¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë»î¼Ì²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤ÎÆ£µÈ¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸ì¤ëÆâÍÆ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ëÀ¸ÅÌ¤Î»Ñ¤Ë¡¢¹âÀÐ¤Ï¿·Ê¹Éô¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬É¬»à¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ë»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î»äÎ©Ý¯ÍÕ³Ø±à¹â¹»¿·Ê¹Éô¡¦¿·ÊÆµ¼Ô¡È¥È¥í¥Ã»Ò¡É¤³¤È½ê·ë°áÌò¤òÌ³¤á¤¿Æ£µÈ¡£¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤ò¡ÖÁÇÄ¾¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¹ÔÆ°¤äÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£
¿·Ê¹Éô¤ÎÉôÄ¹¡¦¿ù¸¶¤«¤µ¤Í¤ò±é¤¸¤¿¹âÀÐ¤Ï¡ÖÆ£µÈ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤¬½ÐÍè¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤â²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë²áÄø¤âÆ£µÈ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½°ì½ï¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤éÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¹â¹»»þÂå¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹âÀÐ¤Ë¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤¿¤Á¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿Æ£µÈ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ç¡¢°ã¤¦³Ø¹»¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
Æ£µÈ¤Î¿áÁÕ³ÚÉôÉôÄ¹¤ÈÃÎ¤ê¡Ö°Õ³°¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¹âÀÐ¤Ï¡¢¹â¹»¤ÏÄÌ¿®À©¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Öº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Î³Ø±àÀ¸³è¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤òÄÌ¤·ÀÄ½Õ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¹â¹»À¸µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤¿¡£¡Ö±é¤¸¤Æ¿·Ê¹Éô¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¹âÀÐ¤Ï¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾¼ÏÂµ¤¼Á¤ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿·Ê¹Éô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢Æ£µÈ¤Ï¡Ö·àÃæ¤Ç¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿·Ê¹Éô¤È¸À¤¨¤ÐÊ¸¾Ï¤òÀÖ»ú¤ÇÄ¾¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î·òµ¤¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÌÜ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡£