¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï29Æü¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£DF²ÏÂ¼¾¢¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï22¤ò¤Ä¤±¤ë¡£

¡¡²ÏÂ¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Î³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£²ÏÂ¼¾¢¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

¡üDF²ÏÂ¼¾¢

(¤«¤ï¤à¤é¡¦¤¿¤¯¤ß)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2000Ç¯9·î13Æü

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ÀéÍÕ¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

177cm/68kg

¢£·ÐÎò

FCcuoreÀéÍÕ-»°°æÀéÍÕSC-¾°»Ö¹â-ÂçºåÂÎ°éÂç-¤¤¤ï¤­-ÅìµþV