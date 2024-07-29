U-17日本代表、「Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」参加メンバー20名を発表！監督は元市船の朝岡隆蔵氏
日本サッカー協会（JFA）は29日、8月8日（木）から広島県で行われる「HiFA 平和祈念 2024 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に参加するU-17日本代表メンバー20名を発表した。
チームを率いるのは、市立船橋高やジェフユナイテッド千葉U-18で過去に監督を務め、今年4月からふたば未来学園高（福島）の監督に就任している朝岡隆蔵氏。招集リストは以下の通り。
GK：
1．萩裕陽（名古屋グランパスU-18）
12．大亀司（横浜FCユース）
DF：
3．秦樹（横浜FCユース）
16．小浦拓実（アビスパ福岡U-18）
13．小澤有悟（ジュビロ磐田U-18）
2．森壮一朗（名古屋グランパスU-18）
20．咲本大（近畿大学付属高）
4．佃颯太（横浜FCユース）
MF：
17．木村有磨（履正社高）
19．杉浦誠黎（湘南ベルマーレU-18）
10．山口豪太（昌平高）
18．土居佑至（清水エスパルスユース）
7．和田直哉（浦和レッズユース）
6．山本天翔（ガンバ大阪ユース）
8．福田武玖（徳島ヴォルティスユース）
5．今井健人（東京ヴェルディユース）
FW：
15．末宗寛士郎（ファジアーノ岡山U-18）
14．長疾風（鹿島アントラーズユース）
9．大石脩斗（鹿児島城西高）
11．中積爲（ガンバ大阪ユース）
「HiFA 平和祈念 2024 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に参加するU-17日本代表は、8月8日（木）にサンフレッチェ広島ユース、10日（土）に広島県高校選抜U-18、11日（日）にU-17ウズベキスタン代表と対戦する。