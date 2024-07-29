U-17日本代表、「Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」参加メンバー20名を発表！監督は元市船の朝岡隆蔵氏

日本サッカー協会（JFA）は29日、8月8日（木）から広島県で行われる「HiFA 平和祈念 2024 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に参加するU-17日本代表メンバー20名を発表した。

チームを率いるのは、市立船橋高やジェフユナイテッド千葉U-18で過去に監督を務め、今年4月からふたば未来学園高（福島）の監督に就任している朝岡隆蔵氏。招集リストは以下の通り。

GK：

1．萩裕陽（名古屋グランパスU-18）

12．大亀司（横浜FCユース）

DF：

3．秦樹（横浜FCユース）

16．小浦拓実（アビスパ福岡U-18）

13．小澤有悟（ジュビロ磐田U-18）

2．森壮一朗（名古屋グランパスU-18）

20．咲本大（近畿大学付属高）

4．佃颯太（横浜FCユース）

MF：

17．木村有磨（履正社高）

19．杉浦誠黎（湘南ベルマーレU-18）

10．山口豪太（昌平高）

18．土居佑至（清水エスパルスユース）

7．和田直哉（浦和レッズユース）

6．山本天翔（ガンバ大阪ユース）

8．福田武玖（徳島ヴォルティスユース）

5．今井健人（東京ヴェルディユース）

FW：

15．末宗寛士郎（ファジアーノ岡山U-18）

14．長疾風（鹿島アントラーズユース）

9．大石脩斗（鹿児島城西高）

11．中積爲（ガンバ大阪ユース）

高校サッカーの名門、市立船橋が輩出した「最強の5人」

「HiFA 平和祈念 2024 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に参加するU-17日本代表は、8月8日（木）にサンフレッチェ広島ユース、10日（土）に広島県高校選抜U-18、11日（日）にU-17ウズベキスタン代表と対戦する。