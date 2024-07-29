¡Ö¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¡×Æ£¸¶µª¹á¡¢´°àú¤¹¤®¤ë¡ÈÍü±à¤ÎºÊ¡É¤ËÎä¤á¤¿À¼¤â¡Ä²ÎÉñ´ì³¦¤Ç¤Ï¿®ÍêÀäÂç¤«
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬25Æü¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦Æ£¸¶µª¹á¤Î¡ÈÍü±à¤ÎºÊ¡È¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö50Âå¤ÎÈ©¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¶åºÎï¡×¡È¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤ÎÆ£¸¶µª¹á
¡ÈÍü±à¤ÎºÊ¡È¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤
¡¡Æ£¸¶¤ÏìÝÕþ¶Ú¤Î¾ðÊó¤ò´°Á´ÌÖÍå¡¢°¦Ç·½õ½Ð±é¤ÎÉñÂæ¤Î½éÆü¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ç¥í¥Ó¡¼¤ËÎ©¤ÁìÝÕþ¤ÎµÒ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¯10²ó°Ê¾å¤Î°¦Ç·½õ¤Î¤ªÎé¾õ¤ò¼ê½ñ¤¤Çµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÈÍü±à¤ÎºÊ¡É¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¤¤Á¤ó¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÎä¤á¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£
¡Ô¿Ô¤¯¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤«¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤Í¡¢¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Õ
¡ÔÆ£¸¶µª¹á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬´°àú¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤È·ù¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡Õ
¡¡¡¡·ëº§Á°¤«¤é¡Ö¾ï¤Ë´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£¸¶¤Ï¡¢·ëº§¸å¤â´°àú¼çµÁ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢°¦Ç·½õ¤Ë¡È´°àú¤Ë¿Ô¤¯¤¹¡È¤³¤È¤ËÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
´°àú¤ÏÅö¤¿¤êÁ°
¡Ö¸µ¡¹¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎÈþ¤ÎÄÉµá¤ÏÊÂÂçÄñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¡È´°àú¤Ç¤¤¤ë¡È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íü±à¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤òÂÕ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø»ä¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤ë¤ÈËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Íü±à¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØÈà½÷¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤¬¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢µª¹á¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤ÏÀäÂç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¡¡»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤éÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ£¸¶¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÍü±à¡È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡È´°àú¡È¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£