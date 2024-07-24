Ç¤Î¼óÎØ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿à¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸Àá¤Ë4.2Ëü¿Í¶¦´¶¡¡¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ë¥ã¥ó¤â»×¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ÎÊý¡×
¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¸ÀÍÕ¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡Á¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤Á¤é¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Ö¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦......¡£
¤½¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¼óÎØ¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¤ËÌ®Î¬¤Ê¤¯¡Ø¤ó¡Á¡©¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡Á¡©¤ó¡Á¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Àè²ó¤ê¤·¤ÆÊÖ»ö¤ò¼óÎØ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2024Ç¯7·î22Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¬±©¡Ê¡÷aoiwa_88¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤¿¼óÎØ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
¥¦¡¼¥ó¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡£
²æ¡¹¿Í´Ö¤¬¤Ä¤¤¾¡¼ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á´»ô¤¤¼ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¼óÎØ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤......¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï22Æü¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ©ºî¼Ô¤ÎÈ¬±©¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿·ë²Ì...
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï23Ç¯7·î¡¢È¬±©¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ê¡Ø¤¤¤Ä¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤È¤¤¿¤¤¡¡¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¡×¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢ÇúÃÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡×¤ÎºàÎÁ¤¬Í¾¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤«Ç¤Î¼óÎØ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ä¤Ä¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¥Ú¥Ã¥È=¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¯¤ëÂ¸ºß¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤â¤Ê¤¯ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¡¢À©ºî¹ç¤ï¤»¤Æ5Ê¬¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÈ¬±©¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¼óÎØ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¸º¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÁõÃå¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢È¬±©¤µ¤ó¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ø¤É¤¦¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡ª¤½¤¦¤Ê¤Î¡Á¡ª¤É¤¦¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡Á¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤«¤±¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼ã´³ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÈ¬±©¤µ¤ó¡Ë
"»ô¤¤¼ç"¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï·ë¶É¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤À¸¤Êª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«......¡£
¡Ö¤É¤¦¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¼óÎØ¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï4Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤ï¤«¤ë¡£¤ï¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡Ø¤É¤·¤¿¤Î¡Á¤¥¡©¡Ù¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¥¦¥¶¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Í¥³¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ðwww¡×
¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¡¡¤¦¤Á¤Î¥Ë¥ã¥ó¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×
¡Ö¼Â²È¤Î¸¤¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Ê¤ó¤ÎÌ®Íí¤â¤Ê¤¯
¤½¡Á¤è¤Í¡Á¤È¤«¤½¡Á¤Ç¤·¤ç¡Á¡¢¤½¡Á¤Ê¤Î¡Á¡©¤½¤¦¤Í¤½¤¦¤Í¡Á¡ª
¤Ã¤ÆÊì¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Ç³¦·¨¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×
¡Ö¤ª¤ó¤Ê¤¸¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¾Ð¤¦¡£¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ÎÊý¡×
¡Ö»ä¤³¤ì0ºÐ¼¡ÃË¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹Ãå¤»¤È¤³¤¦¤«¡×
¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢È¬±©¤µ¤ó¤Ï
¡Ö°ìÇ¯°Ê¾åÁ°¤ËÀ©ºî¤·¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤È¸Ä¿Í¤ÇÍ·¤Ö¤À¤±¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ÎÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº¤ÏÇ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÇ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¥ã¡¼¥à¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹Í¤¨Ãæ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢È¬±©¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤«¤é¤ªÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¨¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤«¤â......¡©