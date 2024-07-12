ウズベキスタン遠征を行うU-15日本代表メンバー発表
日本サッカー協会(JFA)は12日、ウズベキスタン遠征を行うU-15日本代表メンバーを発表した。今月21日より行う活動で、現地ではU-15ウズベキスタン代表と2試合を行う。
団長
鈴木満
監督
平田礼次
コーチ
西嶋弘之
GKコーチ
井出大志 イデ ダイシ IDE Daishi
フィジカルコーチ
小嶺肇之
テクニカルスタッフ
白石通史
▽GK
12 佐藤大翔(JFAアカデミー福島U-15EAST)
1 長井京志郎(ロアッソ熊本ジュニアユース)
▽DF
3 朴澤友慶(柏レイソルU-15)
4 笠原慶多(FC LAVIDA)
15 井芹響輔(大宮アルディージャU15)
22 瀬戸駿(浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)
19 西野陽向(ジュビロ磐田U-15)
5 岩崎篤斗(浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)
2 橋本凜来(FC東京U-15むさし)
16 児山雅稀(フットボールクラブフレスカ神戸)
▽MF
8 仙波隼太郎(愛媛FC U-15)
7 岩土そら(鹿島アントラーズジュニアユース)
20 押江颯人(FC LAVIDA)
6 青木智史(FC東京U-15むさし)
18 井内庸介(名古屋グランパスU-15)
14 松永翔(横浜F・マリノスジュニアユース)
17 岡本新大(ガンバ大阪ジュニアユース)
11 五十嵐陵(柏レイソルU-15)
▽FW
23 増永大生獅(大分トリニータU-15)
10 里見汰福(ヴィッセル神戸U-15)
9 十河晟央(川崎フロンターレU-15生田)
21 平井一輝(ロアッソ熊本ジュニアユース)
13 福原浬翔(大宮アルディージャU15)
団長
鈴木満
監督
平田礼次
コーチ
西嶋弘之
GKコーチ
井出大志 イデ ダイシ IDE Daishi
フィジカルコーチ
小嶺肇之
テクニカルスタッフ
白石通史
▽GK
12 佐藤大翔(JFAアカデミー福島U-15EAST)
1 長井京志郎(ロアッソ熊本ジュニアユース)
3 朴澤友慶(柏レイソルU-15)
4 笠原慶多(FC LAVIDA)
15 井芹響輔(大宮アルディージャU15)
22 瀬戸駿(浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)
19 西野陽向(ジュビロ磐田U-15)
5 岩崎篤斗(浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)
2 橋本凜来(FC東京U-15むさし)
16 児山雅稀(フットボールクラブフレスカ神戸)
▽MF
8 仙波隼太郎(愛媛FC U-15)
7 岩土そら(鹿島アントラーズジュニアユース)
20 押江颯人(FC LAVIDA)
6 青木智史(FC東京U-15むさし)
18 井内庸介(名古屋グランパスU-15)
14 松永翔(横浜F・マリノスジュニアユース)
17 岡本新大(ガンバ大阪ジュニアユース)
11 五十嵐陵(柏レイソルU-15)
▽FW
23 増永大生獅(大分トリニータU-15)
10 里見汰福(ヴィッセル神戸U-15)
9 十河晟央(川崎フロンターレU-15生田)
21 平井一輝(ロアッソ熊本ジュニアユース)
13 福原浬翔(大宮アルディージャU15)