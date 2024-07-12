　日本サッカー協会(JFA)は12日、ウズベキスタン遠征を行うU-15日本代表メンバーを発表した。今月21日より行う活動で、現地ではU-15ウズベキスタン代表と2試合を行う。

団長

鈴木満

監督

平田礼次

コーチ

西嶋弘之

GKコーチ

井出大志 イデ ダイシ IDE Daishi

フィジカルコーチ

小嶺肇之

テクニカルスタッフ

白石通史

▽GK

12 佐藤大翔(JFAアカデミー福島U-15EAST)

1 長井京志郎(ロアッソ熊本ジュニアユース)

▽DF

3 朴澤友慶(柏レイソルU-15)

4 笠原慶多(FC LAVIDA)

15 井芹響輔(大宮アルディージャU15)

22 瀬戸駿(浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)

19 西野陽向(ジュビロ磐田U-15)

5 岩崎篤斗(浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)

2 橋本凜来(FC東京U-15むさし)

16 児山雅稀(フットボールクラブフレスカ神戸)

▽MF

8 仙波隼太郎(愛媛FC U-15)

7 岩土そら(鹿島アントラーズジュニアユース)

20 押江颯人(FC LAVIDA)

6 青木智史(FC東京U-15むさし)

18 井内庸介(名古屋グランパスU-15)

14 松永翔(横浜F・マリノスジュニアユース)

17 岡本新大(ガンバ大阪ジュニアユース)

11 五十嵐陵(柏レイソルU-15)

▽FW

23 増永大生獅(大分トリニータU-15)

10 里見汰福(ヴィッセル神戸U-15)

9 十河晟央(川崎フロンターレU-15生田)

21 平井一輝(ロアッソ熊本ジュニアユース)

13 福原浬翔(大宮アルディージャU15)