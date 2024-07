SHINee・KEY『あざとくて何が悪いの？』に初出演！流暢な日本語で、ズバッと辛口意見を物申す場面も

■KEY、韓国の恋愛マナーや世の女性に対する不思議に思っているポイントを赤裸々トーク

SHINeeのKEYが、7月18日深夜に放送される『あざとくて何が悪いの?』(テレビ朝日)に初出演することが発表された。

今回の放送でKEYは、同じくゲストのベッキー、須田亜香里とともに、日韓カップルの恋愛観を深堀り。“記念日を祝うのは当たり前” “サプライズが大好き!”など、韓国の恋愛マナーや世の女性に対する不思議に思っているポイントを赤裸々にトークする。VTRを観ながら、流暢な日本語でKEYがズバッと辛口意見を物申す場面も!

キャリア16年のアーティストとして歌やダンスはもちろんのこと、料理やファッションなどマルチな才能を活かし、韓国ではバラエティ番組からも引っ張りだことなっているKEYは、抜群の語学センスで軽快なあざとトークを展開。ファンは要チェックだ。

なお、KEYは、初のアジアツアー『2024 KEYLAND ON : AND ON』を開催中。8月10日・11日・12日には、兵庫・神戸ワールド記念ホール公演が開催される。

番組情報

テレビ朝日『あざとくて何が悪いの?』

07/18(木)24:45~25:20

リリース情報

2024.08.07 ON SALE

SINGLE「Tongue Tied」

ライブ情報

『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』

07/06(土)東京・国立代々木競技場第一体育館

07/07(日)東京・国立代々木競技場第一体育館

08/10(土)兵庫・神戸ワールド記念ホール

08/11(日)兵庫・神戸ワールド記念ホール

08/12(月・祝)兵庫・神戸ワールド記念ホール

『あざとくて何が悪いの?』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/azatokute/#/

SHINee OFFICIAL SITE

https://shinee.jp/