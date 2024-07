ベッカム家の次男ロメオ・ベッカム(21)が、ウィンブルドン選手権の会場を訪れて英テニス界のスター、エマ・ラドゥカヌ選手(21)の試合を観戦した。ロメオが自身のInstagramストーリーで試合の写真を公開してハートの絵文字を添えると、SNSでは「交際しているの?」という憶測が飛び交った。ラドゥカヌ選手は試合後、ロメオが来場していたことを聞かれると、彼の父デヴィッド・ベッカムのことに話題をそらしていた。

英ロンドンのウィンブルドンで1日(以下、現地時間)、ウィンブルドン選手権が開幕した。初日には、デヴィッド・ベッカム(49)が実母サンドラ・ベッカムさんと会場のロイヤル・ボックスに着席し、英国代表のエマ・ラドゥカヌ選手がレナタ・ザラズア選手(メキシコ)を制した試合を見守った。3日には、デヴィッドと妻ヴィクトリア・ベッカム(50)の次男ロメオ・ベッカムが会場を訪れ、ラドゥカヌ選手とエリーゼ・メルテンス選手(ベルギー)の対戦を観戦した。髪をバズカットにしたロメオは、白いTシャツに黒いズボンを合わせたシンプルな装いだ。ロメオは友人達と一緒で、周囲には元ドイツ代表のサッカー選手サミ・ケディラや、ラドゥカヌ選手の母親が座っていた。試合の結果、ラドゥカヌ選手は2回戦でメルテンス選手をストレートで下した。その後、ロメオは自身のInstagramストーリーでラドゥカヌ選手の試合中の写真を公開し、ハートの絵文字を添えた。するとSNSでは、ロメオとラドゥカヌ選手が「交際しているのでは?」という憶測が飛び交った。「まさか、ロメオとエマが付き合っているなんて言わないでよね。」「2人がお互いの投稿に“いいね!”を送っていたのは知ってる。エマとロメオは交際しているの? ハートの絵文字を付けたから? オーマイガー。」「ロメオがエマの試合を見て、投稿にハートの絵文字を付けた。どうだろう? エマは数週間前に恋人と別れたし、ロメオも3か月ほどシングルだからね。」現在、プロのサッカー選手としてブレントフォードのBチームに所属するロメオは、熱心なテニスプレーヤーでもあり、かつてテニス界の伝説アンディ・マレー選手から指導を受けたこともある。そして、父デヴィッドと同様に英国のスターであるラドゥカヌ選手を応援している。3日の試合後、ラドゥカヌ選手はロメオが観戦していたことを聞かれると、「そうね。彼はとてもクールだと思う」と答えた後、話題をロメオの父デヴィッドのことにそらしていた。「彼のお父さんは、すべてのアスリート、特にイギリスのアスリート全員が尊敬する人だと思う。彼はメディアやキャリア、プレッシャーのかかる瞬間を乗り越えてきたのよ。」「デヴィッドは、私の最初の試合を最前列で見てくれた。彼は始めからそこにいてくれたわ。だから私は彼を心から尊敬しているし、イギリスのスポーツ界全体にとっても素晴らしい人だと思っているの。」ロメオは2019年からモデルのミア・リーガンと交際していたが、今年2月に破局を発表。しかし、3月には2人が手繋ぎデートをする姿が目撃され、復縁が囁かれた。一方のラドゥカヌ選手は最近、大富豪ロバート・アゴスティネッリ氏の御曹司カルロ・アゴスティネッリ氏(23)と別れたばかりだ。ラドゥカヌ選手は18歳だった2021年7月、ウィンブルドン選手権の女子シングルスでグランドスラム(四大大会)デビューを果たし、4回戦に進出。同年9月の全米オープン女子シングルス決勝戦では、レイラ・フェルナンデス選手(カナダ)を制してグランドスラムで優勝した。これによりラドゥカヌ選手は、44年ぶりにグランドスラムタイトルを獲得した英国人女性選手となった。画像は『ROMEO Instagram「Most beautiful night with my beautiful family」』『Wimbledon Instagram「Exceptional Emma」「Great to see you again, David」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)