[7.6 J3第20節](いわスタ)

※18:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 1 大久保択生

DF 16 柳世根

DF 18 宮市剛

DF 25 大和優槻

DF 51 深津康太

MF 4 深川大輔

MF 17 新里涼

MF 30 安達秀都

FW 9 都倉賢

FW 10 オタボー・ケネス

FW 15 加々美登生

控え

GK 21 稲葉亜我志

DF 3 斉藤諒

MF 11 桐蒼太

MF 13 小暮大器

MF 14 松原亘紀

FW 19 佐藤未勇

FW 23 豊田晃大

監督

神野卓哉

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 加藤大育

DF 4 山下諒時

DF 55 田代真一

MF 6 徳永裕大

MF 8 橋本陸

MF 16 高野遼

MF 20 若林龍

MF 47 岩上祐三

FW 14 高木彰人

FW 17 伊藤恵亮

控え

GK 21 竹重安希彦

MF 7 金城ジャスティン俊樹

MF 24 牧山晃政

MF 40 長谷川雄志

MF 48 植田啓太

FW 39 瀬沼優司

FW 66 栗原イブラヒムジュニア

監督

シュタルフ悠紀