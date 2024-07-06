岩手vs相模原 スタメン発表
[7.6 J3第20節](いわスタ)
※18:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 16 柳世根
DF 18 宮市剛
DF 25 大和優槻
DF 51 深津康太
MF 4 深川大輔
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
FW 9 都倉賢
FW 10 オタボー・ケネス
FW 15 加々美登生
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
FW 19 佐藤未勇
FW 23 豊田晃大
監督
神野卓哉
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 16 高野遼
MF 20 若林龍
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 21 竹重安希彦
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 24 牧山晃政
MF 40 長谷川雄志
MF 48 植田啓太
FW 39 瀬沼優司
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
シュタルフ悠紀
※18:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 16 柳世根
DF 18 宮市剛
DF 25 大和優槻
DF 51 深津康太
MF 4 深川大輔
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
FW 9 都倉賢
FW 10 オタボー・ケネス
FW 15 加々美登生
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
FW 23 豊田晃大
監督
神野卓哉
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 16 高野遼
MF 20 若林龍
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 21 竹重安希彦
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 24 牧山晃政
MF 40 長谷川雄志
MF 48 植田啓太
FW 39 瀬沼優司
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
シュタルフ悠紀