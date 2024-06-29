群馬vs藤枝 スタメン発表
[6.29 J2第22節](正田スタ)
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 36 中塩大貴
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 10 佐藤亮
MF 14 川本梨誉
MF 15 風間宏希
MF 50 菊地健太
FW 40 佐川洸介
控え
GK 42 石井僚
DF 22 高橋勇利也
DF 24 酒井崇一
MF 7 和田昌士
MF 17 山中惇希
MF 41 永長鷹虎
FW 8 高澤優也
監督
武藤覚
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 3 鈴木翔太
DF 16 山原康太郎
MF 6 新井泰貴
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 26 西矢健人
MF 27 前田翔茉
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 4 中川創
DF 29 カルリーニョス
MF 10 榎本啓吾
MF 14 中川風希
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
監督
須藤大輔
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 2 城和隼颯
DF 3 大畑隆也
DF 36 中塩大貴
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 10 佐藤亮
MF 14 川本梨誉
MF 15 風間宏希
MF 50 菊地健太
FW 40 佐川洸介
控え
GK 42 石井僚
DF 22 高橋勇利也
DF 24 酒井崇一
MF 7 和田昌士
MF 17 山中惇希
FW 8 高澤優也
監督
武藤覚
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 3 鈴木翔太
DF 16 山原康太郎
MF 6 新井泰貴
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 26 西矢健人
MF 27 前田翔茉
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 4 中川創
DF 29 カルリーニョス
MF 10 榎本啓吾
MF 14 中川風希
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
監督
須藤大輔