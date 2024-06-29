[6.29 J2第22節](正田スタ)

※19:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 2 城和隼颯

DF 3 大畑隆也

DF 36 中塩大貴

MF 5 川上エドオジョン智慧

MF 6 天笠泰輝

MF 10 佐藤亮

MF 14 川本梨誉

MF 15 風間宏希

MF 50 菊地健太

FW 40 佐川洸介

控え

GK 42 石井僚

DF 22 高橋勇利也

DF 24 酒井崇一

MF 7 和田昌士

MF 17 山中惇希

MF 41 永長鷹虎

FW 8 高澤優也

監督

武藤覚

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 2 川島將

DF 3 鈴木翔太

DF 16 山原康太郎

MF 6 新井泰貴

MF 13 大曽根広汰

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 26 西矢健人

MF 27 前田翔茉

MF 30 芹生海翔

FW 9 矢村健

控え

GK 35 内山圭

DF 4 中川創

DF 29 カルリーニョス

MF 10 榎本啓吾

MF 14 中川風希

MF 15 杉田真彦

MF 23 梶川諒太

監督

須藤大輔