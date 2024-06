二輪モビリティのルールを知る！ハセガワモビリティ「YADEA表参道ショールーム 安全試乗会」

ハセガワモビリティは、赤坂警察署と連携し二輪モビリティの安全利用を目的に走行場所や走行時のルールを知っていただくようYADEA表参道ショールームにて安全試乗会を2024年6月15日(土)に実施しました。

ハセガワモビリティ「YADEA表参道ショールーム 安全試乗会」

安全試乗会は、YADEA表参道ショールームの周辺で行われ、まだまだ認知されていない特定原付の正しいルールや走行場所を中心に参加者の疑問を解決し安全な利用を増やすことを目的に行っています。

【ハセガワモビリティの試乗について】

消毒され常に清潔なヘルメットを着用し安全走行

これからの時期、他の方が装着したヘルメットを被ることに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、同社では清潔なヘルメットを常に用意し着用を推奨しています。

◆店舗スタッフによる詳しい走行ルール説明

警察庁や警察関連の方々に対し電動モビリティの安全利用について講演するスタッフがいるのが他社との違いで正しいルールを分かりやすく案内します。

◆電動アシスト自転車、特定原付、一般原付の試乗ができる

電動二輪モビリティ世界最大ブランドのYADEA製品の日本公道走行可の機体が勢揃い。

【安全試乗会への参加者の声】

・特定原付のルールは複雑で改正してから時間が経過していないので分からないことが多い。

ショールームで丁寧に正しい情報を聞けるのはありがたい。

・モペットの乗り物が悪いような報道もある中で、バイクを自転車同様に走る行為が問題であることを初めて知った。

電動キックボードも同じだが、違反する「人」「事業者」が悪いわけでモビリティに責任はない。

・電動アシスト自転車で型式のない製品や幅60cmを超えるものは歩道を走れないなど初めて知った。

その販売会社からは「普通の自転車と同じルール」と説明をされたので、早く正しいルールを知ることができてよかった。

・ハセガワモビリティは、警察に講演をしていると知り、情報の信ぴょう性が高くて納得した。

製品の法遵守はもちろん、販売方法やアフターサービスなども法をしっかり守り対応しているのを知り安心した。

【試乗機種】

<一般原付/1機種>

型式:KS5 PRO

発売:2022年3月

種類:一般原付

価格:182,600円(税込)

特長:道路運送車両法に準じ保安部品完備の一般原付モデルの電動キックボード

<電動アシスト自転車/2機種>

型式 :TRP-01

発売 :2023年9月

カラー:「BLACK」「BEIGE」

種類 :電動アシスト自転車

価格 :297,000円(税込)

型式 :普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 :500Wのパワフルモーター搭載

前後の強力なサスで悪路でも衝撃を軽減

型式 :HNT-01

発売 :2024年4月

カラー:「BLACK」「BEIGE」「KHAKI」

種類 :電動アシスト自転車

価格 :198,000円(税込)

型式 :普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 :リーズナブルなファットバイク

前後にディスクブレーキを搭載

<特定原付/2機種>

型式 :KS6 PRO

発売 :2023年7月

カラー:「GRAY」「YELLOW」「BLUE」

種類 :特定原付

価格 :198,000円(税込)

認定 :性能等確認制度

特長 :最大航続距離60km

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

型式:YDX3

発売:2024年5月

種類:特定原付

価格:132,000円(税込)

認定:性能等確認制度

特長:リーズナブルな特定原付モデル

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

