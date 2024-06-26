[6.26 J1第20節](味スタ)

※19:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 4 木本恭生

DF 30 岡哲平

DF 43 徳元悠平

DF 99 白井康介

MF 7 松木玖生

MF 8 高宇洋

MF 33 俵積田晃太

MF 38 安斎颯馬

MF 40 原川力

FW 71 荒木遼太郎

控え

GK 13 波多野豪

DF 2 中村帆高

DF 3 森重真人

MF 22 遠藤渓太

MF 37 小泉慶

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

FW 39 仲川輝人

監督

ピーター・クラモフスキー

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 2 高尾瑠

DF 6 中村桐耶

DF 50 岡村大八

MF 4 菅大輝

MF 14 駒井善成

MF 16 長谷川竜也

MF 30 田中宏武

MF 37 田中克幸

MF 88 馬場晴也

FW 7 鈴木武蔵

控え

GK 17 児玉潤

DF 15 家泉怜依

DF 28 岡田大和

DF 47 西野奨太

MF 35 原康介

FW 23 大森真吾

FW 40 出間思努

監督

ペトロヴィッチ