FC東京vs札幌 スタメン発表
[6.26 J1第20節](味スタ)
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
DF 43 徳元悠平
DF 99 白井康介
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 38 安斎颯馬
MF 40 原川力
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 39 仲川輝人
監督
ピーター・クラモフスキー
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 14 駒井善成
MF 16 長谷川竜也
MF 30 田中宏武
MF 37 田中克幸
MF 88 馬場晴也
FW 7 鈴木武蔵
控え
GK 17 児玉潤
DF 15 家泉怜依
DF 28 岡田大和
DF 47 西野奨太
MF 35 原康介
FW 23 大森真吾
FW 40 出間思努
監督
ペトロヴィッチ
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
DF 43 徳元悠平
DF 99 白井康介
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 38 安斎颯馬
MF 40 原川力
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
監督
ピーター・クラモフスキー
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 14 駒井善成
MF 16 長谷川竜也
MF 30 田中宏武
MF 37 田中克幸
MF 88 馬場晴也
FW 7 鈴木武蔵
控え
GK 17 児玉潤
DF 15 家泉怜依
DF 28 岡田大和
DF 47 西野奨太
MF 35 原康介
FW 23 大森真吾
FW 40 出間思努
監督
ペトロヴィッチ