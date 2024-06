スマートフォンなどのアクセサリーを手がけるMOTTERUが、モバイルバッテリーやQi2対応充電スタンドなど新製品を発表した。順次発売される。

カラフルさに特色のある周辺機器メーカーのMOTTERU。同社の調べによれば、モバイルアクセサリーのなかでも、モバイルバッテリーの所持率は高く大きな需要があることがうかがえる。

MOTTERU 櫻田氏

価格とともにデザインを重視するというユーザーも多く、白や黒など無機質な印象の多いモバイルアクセサリーに新しいデザイン性を持ち込み、支持を集める。MOTTERUの説明によれば、4期連続での増収増益を達成した。

30W出力になったモバイルバッテリー

モバイルバッテリーで新機種「PD30W 入出力対応 残量表示機能付 10000mAh バッテリー」を8月末に発売する。価格は4980円。

本体前面に丸いディスプレイがあり、バッテリー残量がわかる。従来機種では最大出力が20Wだったが、新製品では30Wに向上した。USB Type-CポートのほかにType-Aポートも備えており、2台同時充電にも対応する。カラーバリエーションはペールアイリス、ラテグレージュ、アーモンドミルクの3色展開。1000回繰り返して充電でき、2年の保証がつく。

コンパクトで持ち運びやすい「最大22.5W 直挿し 5000mAh バッテリー」も同じく8月末に発売予定。価格は3480円。

本体に折りたたみ式のUSB Type-Cプラグを搭載しておりケーブルを用意することなくスマートフォンに接続でき、充電しながらスマートフォンを使いやすい。USB PDで最大20Wの出力に対応しており、本体横にはUSB Type-Cポートも備える。カラーバリエーションはペールアイリス、ラテグレージュ、アーモンドミルクの3色展開。

「Qi2」対応のワイヤレス充電スタンド

充電器では新たにワイヤレス充電規格「Qi2」に対応する充電スタンド2種「マグネット式 Qi2 ワイヤレス充電器ケーブルタイプ・スタンドタイプ」が8月末に発売される。ケーブルタイプは3980円、スタンドタイプは4980円。

左=ケーブルタイプ。右=スタンドタイプ

Qi2対応スマートフォンやMagSafe対応のiPhoneの背面に装着することでワイヤレス充電ができる。出力は最大15Wで、マグネットで固定するためずれにくい。充電しながらデバイスを操作しやすく、スタンドタイプは角度も調節できるため、動画視聴などでも使いやすい。カラーバリエーションは、ケーブルタイプがペールアイリス、ラテグレージュ、アーモンドミルクの3種。スタンドタイプはアーモンドミルクの1種。

また、35W出力に対応する「AC 充電器 PD35W 出力対応 USB-C+USB-A」(3580円)が、店舗だけではなくECでも取り扱われるようになったほか、シリコンケーブルにグラデーションカラーを採用したモデルがラインアップされた。価格はUSB Type-A to Lightningが2580円、USB Type-A to Type-Cが1380円、USB Type-C to Type-Cが1880円。このほか、マグネットや両面テープで固定するケーブルクリップ2種も発売予定という。

ガジェットポーチや防水ケース

透明で中身が見える「sofumo×Kept クリアガジェットポーチ」が本日6月20日に発売される。価格は1320円。

文具メーカーのレイメイ藤井の「Kept」とコラボした。MOTTERUのモバイルバッテリーや充電器、ケーブルがぴったり収まる。透明で中身が見えることから、ぬいぐるみなどを入れて飾るといった使い方もできる。カラーバリエーションはペールアイリス、ラテグレージュ、アーモンドミルクの3色展開。

このほか「ファスナータイプ 防水フラットポーチ スモールタイプ/プラスタイプ」やIP68の防水機能を備える「防水ケース」もラインアップする。

ファスナータイプ 防水フラットポーチ スモールタイプ/プラスタイプ

防水ケース