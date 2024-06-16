福岡vs鳥栖 スタメン発表
[6.16 J1第18節](ベススタ)
※15:30開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 3 木村誠二
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 13 横山歩夢
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
MF 6 福田晃斗
MF 18 日野翔太
MF 21 堀米勇輝
MF 88 長沼洋一
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太
※15:30開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 3 木村誠二
DF 20 キム・テヒョン
DF 28 丸橋祐介
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 13 横山歩夢
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
MF 6 福田晃斗
MF 18 日野翔太
MF 21 堀米勇輝
MF 88 長沼洋一
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太