[6.16 J1第18節](ベススタ)

※15:30開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 5 宮大樹

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 16 小田逸稀

MF 18 岩崎悠人

MF 27 佐藤凌我

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

控え

GK 41 坂田大樹

DF 4 井上聖也

DF 19 亀川諒史

MF 7 金森健志

MF 25 北島祐二

MF 30 重見柾斗

FW 9 シャハブ・ザヘディ

監督

長谷部茂利

[サガン鳥栖]

先発

GK 71 朴一圭

DF 3 木村誠二

DF 20 キム・テヒョン

DF 28 丸橋祐介

DF 42 原田亘

MF 5 河原創

MF 7 手塚康平

MF 13 横山歩夢

MF 22 富樫敬真

MF 23 菊地泰智

FW 99 マルセロ・ヒアン

控え

GK 1 アルナウ

DF 16 上夷克典

MF 6 福田晃斗

MF 18 日野翔太

MF 21 堀米勇輝

MF 88 長沼洋一

FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ

監督

川井健太