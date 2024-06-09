ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦Åèº´ÏÂÌé¤Ëà¸ø³«¥À¥á½Ð¤·á¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡£Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£¹Æü¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅèº´ÏÂÌé¤Ëà¸ø³«¥À¥á½Ð¤·á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç¶ä¹Ôº¾µ½¤Ê¤É¤Îºá¤òÇ§¤á¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿å¸¶Èï¹ð¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤¬¿å¸¶Èï¹ð¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡²°Éß¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¿å¸¶°ìÊ¿¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¬¿å¸¶°ìÊ¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£µÈËÜ¤Î¥«¥Í¡¢ÃåÉþ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÌÔÈ¿ÏÀ¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤ó¤Î¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¼¡¤ËÅèº´¤¬´Ú¹ñ¤Î¥«¥¸¥Î¤Ç£²£²£°Ëü±ßÉé¤±¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤À¡£Åèº´¤ÏÆÍÁ³¡¢ÂçÀ¼¤Ç¡ÖÃ¯¤¬¥ê¥È¥ë¿å¸¶¤ä¤Í¤ó¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÏÂÅÄ¤ÏµÞ¤Ë¸·¤·¤¤É½¾ð¤È¤Ê¤ê¡Ö°¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÎÈ¯ÁÛ¤ä¤Í¤ó¡£¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡£Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¡£º£¤µ¤¢¡¢¶á´ó¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤±¤É¡¢¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Î¤ä¤í¤¦¤Ê¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢²¿¤¬¥ê¥È¥ë¤ä¤Í¤ó¡×¤È¤Ë¤¸¤ê´ó¤ê¤Ê¤¬¤éµÍÌä¤·¤¿¡£
¡¡°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÅà¤êÉÕ¤¡¢Åèº´¤â¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£