[6.8 J2第19節](ソユスタ)

※15:00開始

主審:田中玲匡

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 31 圍謙太朗

DF 3 小柳達司

DF 5 河野貴志

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

MF 6 諸岡裕人

MF 25 藤山智史

FW 8 畑潤基

FW 10 小松蓮

FW 11 梶谷政仁

FW 29 佐藤大樹

控え

GK 1 山田元気

DF 4 蜂須賀孝治

MF 9 中村亮太

MF 14 大石竜平

MF 80 小野原和哉

FW 17 半田航也

FW 40 青木翔大

監督

吉田謙

[ロアッソ熊本]

先発

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 13 岩下航

DF 24 江崎巧朗

MF 3 大西遼太郎

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 17 藤井皓也

MF 21 豊田歩

FW 18 石川大地

FW 20 大崎舜

控え

GK 1 田代琉我

DF 5 阿部海斗

MF 15 三島頌平

MF 19 古長谷千博

MF 30 東山達稀

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 28 神代慶人

監督

大木武