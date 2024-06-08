秋田vs熊本 スタメン発表
[6.8 J2第19節](ソユスタ)
※15:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 25 藤山智史
FW 8 畑潤基
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 9 中村亮太
MF 14 大石竜平
MF 80 小野原和哉
FW 17 半田航也
FW 40 青木翔大
監督
吉田謙
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 3 大西遼太郎
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 18 石川大地
FW 20 大崎舜
控え
GK 1 田代琉我
DF 5 阿部海斗
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 28 神代慶人
監督
大木武
※15:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 25 藤山智史
FW 8 畑潤基
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 9 中村亮太
MF 14 大石竜平
MF 80 小野原和哉
FW 17 半田航也
FW 40 青木翔大
監督
吉田謙
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 3 大西遼太郎
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 18 石川大地
FW 20 大崎舜
控え
GK 1 田代琉我
DF 5 阿部海斗
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
MF 30 東山達稀
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 28 神代慶人
監督
大木武