シェアする新しい別荘所有のかたち！Residence Villa 淡路Mare

マリントピアリゾートグループは、セカンドハウスを18名でシェアする新しい別荘所有の形となる「Residence Villa 淡路Mare」を開業しました。

Residence Villa 淡路Mare

所在地 : 兵庫県洲本市

面積 : 【敷地】約1,200m2【建築面積】約339m2(テラス含む)

間取り : 2LDDKK(2ベッドルーム)

主要設備 : 温泉、サウナ、プール、ワインセラー

付帯設備 : ※2025年開業予定:セカンドヴィラ(ゲスト棟)、寿司処、ワインBAR

開業 : 2024年4月27日に開業

公式サイト:

Awaji Mare

会員制別荘を全国に展開するマリントピアリゾートグループは、セカンドハウスを18名でシェアする新しい別荘所有の形「Residence Villa 淡路Mare」を2024年4月27日(土)、開業!

レジデンスヴィラ淡路Mare(マーレ)-洞窟のような隠れ家別荘-

淡路島のオーシャンフロントの立地に今までにない空間づくりを実現しました。

ブラックを基調とした大人びた印象の別荘で、波が穏やかな内海とプライベートプールとの一体感が特徴のセカンドハウスとなっています。

Awaji Mare:Terrace

Awaji Mare:Terrace/Pool

Awaji Mare:Terrace

Awaji Mare:Dining

Awaji Mare:Pool

Awaji Mare:Terrace/Pool

Awaji Mare:Dining

Awaji Mare:Lounge

Awaji Mare:Lounge

Awaji Mare:Dining/Lounge

Awaji Mare:Amenities

■レジデンスヴィラ淡路Mare 建築のConcept

隠れ家的なプライベート感を印象付ける大きな庇や塀に囲まれたテラスが海への広がりを感じさせます。

BBQを楽しむ際や日よけや雨よけにもなる大きな庇が特徴的。

室内は洞窟のような隠れ家ヴィラをコンセプトに壁面は洞窟内をイメージする素材や色使いで仕上げています。

天井の傾斜はテラスや海に向かって広がりを感じる設計となっています。

周辺にも5000m2を超える海沿い土地を確保。

2025年〜2026年にかけて、一体的に開発を進めていく予定です。

■レジデンスヴィラの特徴

ハイシーズンや土曜日を18名のオーナーに6泊ずつ配分するFIXDAYと年257日間のフローティング利用制度を組み合わせた仕組みが特徴。

ハイシーズンの利用が保証される点を評価され、就学中の子供を持つ富裕層ファミリーやドクターの購入者が多い傾向があります。

社内スローガンにBEYOND A VILLAを掲げ、同社が展開する従来Villaを上回る滞在性と圧倒的な開放感を志向しています。

■複合的な施設開発で、さらに利便性や滞在価値を向上

レジデンスヴィラ淡路Mareにおいても隣接地を取得済であり、2025年にはオーナーが招くゲスト用のヴィラや淡路の食材を活かす鮨処、オーナー限定のワインBARの開設を予定しています。

Awaji Mare:Bird’s eye view

Awaji Mare:Counter

Awaji Mare:Wine Bar

Awaji Mare:Fire pit

