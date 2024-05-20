5月25日に京都競馬場で行われる、第7回葵ステークス(3歳・GIII・芝1200m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。

フィリーズレビューを勝ち桜花賞で5着だったエトヴプレ(牝3、栗東・藤岡健一厩舎)は藤岡佑介騎手、前走マーガレットSでオープン2勝目を挙げたナナオ(牝3、栗東・小栗実厩舎)は和田竜二騎手。

※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定

※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。

アウェイキング 菱田裕二

アスクワンタイム 岩田望来

アララララ 田辺裕信

エトヴプレ 藤岡佑介

エポックヴィーナス 酒井学

エリカカリーナ 鮫島克駿

オーキッドロマンス 内田博幸

カルチャーデイ 武豊

ガロンヌ 池添謙一

キャプテンネキ M.デムーロ

クリスアーサー 幸英明

シカゴスティング 西村淳也

ジャスパーノワール 団野大成

ジョーローリット 柴田裕一郎

スピリットガイド 岩田康誠

ナナオ 和田竜二

ナムラアトム 浜中俊

ニコラウス 荻野極

ピューロマジック 横山和生

ペアポルックス 松若風馬

モズトキキ 亀田温心

モンシュマン 松山弘平

ロードフォアエース 坂井瑠星