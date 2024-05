『私たちの青い夏』シーズン3の撮影開始！2025年夏に配信予定

Amazonプライムビデオで配信中の大ヒット青春ドラマ『私たちの青い夏』シーズン3の撮影が開始され、配信は2025年夏を予定していることが明らかになった。Deadlineなどが報じている。



【関連記事】アマゾンプライム『私たちの青い夏』シーズン3に更新決定!

ジェニー・ハンによるベストセラー小説「The Summer」シリーズを原作にした『私たちの青い夏』。少女ベリーと彼女の幼馴染であるコンラッド&ジェレマイア兄弟の三角関係と彼らの夏休みと成長を描き、若者層を中心に圧倒的な支持を集めている。

現地時間5月14日に開催されたAmazonの発表会に、本作でクリエイターも務めるハンとベリー役ローラ・タン、コンラッド役クリストファー・ブライニー、ジェレマイア役ギャヴィン・カサレーニョらが登壇。

ハンによると、シーズン3は全11話になるとのこと。シーズン1の全7話、シーズン2の全8話から大幅にエピソードが増加することになる。

ギャヴィンは、「私たち全員にとって次に何が起こるのか、本当に楽しみです。特にシーズン2最後のジェレマイアとベリーのシーンのあとなにが起こるのか楽しみです」とシーズン3への期待を語る。

クリストファーは、「僕たちはみんなとても仲が良くて親しいんです。3年目だし、ちょっとクレイジーです。すごく寂しかった、しばらく離れていたからね…。だから、すべてが始まった場所に戻って、みんなと再会できてよかった」とキャストたちとの再会を喜んだ。

また、配信時期は2025年夏ごろを予定しており、撮影はすでに始まっているという。

Prime Videoの公式Xには、キャストたちがビーチでバレーボールをする動画が投稿され、ローラが「2025年夏に会おう!」とコメントする様子が映されている。

We’re officially rolling on #TheSummerITurnedPretty Season 3. 11 episodes coming your way. See you in Cousins in 2025. pic.twitter.com/8JODbuBiK5

- Prime Video (@PrimeVideo) May 14, 2024