『スパイダーマン』新作ドラマ、ニコラス・ケイジ主演で製作決定！

ソニーによるスパイダーマンに関連するキャラクターをベースにしたフランチャイズ企画「ソニーズ・スパイダーマン・ユニバース(以下、SSU)」で進められている実写シリーズで、オスカー俳優のニコラス・ケイジが主演を務めることが正式に決定した。米Varietyなど複数のメディアが伝えている。

「SSU」で進められている実写ドラマシリーズ『Silk: Spider Society(原題)』と『Noir(原題)』のうち、後者がニコラス主演でシリーズ化が決定した。今年2月時点で出演交渉が行われていると伝えられていたが、正式契約にこぎ着けたようだ。

The story of an aging and down on his luck private investigator in 1930s New York, who is forced to grapple with his past life as the city’s one and only superhero.

NOIR, starring Nicolas Cage, is coming to MGM+ and Prime Video. pic.twitter.com/8u9ZZ7ZlMW

- Prime Video (@PrimeVideo) May 14, 2024