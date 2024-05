ハリー・ポッター「スタジオツアー東京」旅行アイテムが発売開始 ─ 映画版からインスパイア、東京限定商品も

映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する魔法の移動手段からインスピレーションを受けたトラベルシリーズが、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて、2024年5月15日(水)より販売開始となった。

このたび発売されるのは、「ボーバトンの馬車」、「ハグリッドのバイク」、「ホグワーツ特急」シリーズに東京限定アイテムを加えたトラベルシリーズ。スタジオツアー東京にある世界最大のハリー・ポッター・ショップでは、映画に登場する象徴的な移動の瞬間を再現したアイテムを使って、自分だけの魔法の旅に出ることができる。

本シリーズのボーバトンとホグワーツ特急のハンドタオル、クルトガのシャープペンはスタジオツアー東京限定商品となっており、有名なブルーの色合いが鮮やかなボーバトンのサッチェルバッグは日本国内限定商品だ。

象徴的な列車をモチーフにしたホグワーツ特急のトラベルアイテムには、バッグやマグカップ、衣類などがあり、ホグワーツ魔法魔術学校への旅がかつてないほど身近に。どんな魔女や魔法使いにも、旅のお供として、完璧なバッグが必要だ。そこで、新しいホグワーツ特急のバックパックは刺繍やプリントのバッジで飾られ、ホグワーツ魔法魔術学校の必需品を入れるのに十分な大きさ。今年の夏は魔法の旅に出かけてみては。

ホグワーツ特急&総柄シリーズ

荷物を軽くまとめるのが苦手な人には、ホグワーツ特急と「ロンドン・ホグワーツ」の金箔文字をあしらったリッチなワインレッドのパスポートホルダーと、「ロンドン・ホグズミード」の文字と象徴的な9と3/4番線のロゴを鮮やかな箔押しであしらった洗練されたグレーのラゲッジタグがおすすめ。

キャップ:3,200円(税込) パスポートホルダー&ラゲッジタグのセット:3,400円(税込) マグカップ:1,800円(税込) ハンドタオル (スタジオツアー東京限定) :935円(税込) クルトガ シャープペン(スタジオツアー東京限定):1,320円(税込) ボーバトンの馬車シリーズ

魔女や魔法使いが、自分の寮の制服に身を包んでいないときでも、その服装は魔法ワールドへの忠誠心を示している。ホグワーツ特急がプリントされたTシャツや、排気口から炎が出るハグリッドのバイクなど、新しいトラベルシリーズは魔法ワールドの服装に輝きを添える。

よりエレガントなものをお探しであれば、ボーバトンのクレスト・スウェットシャツがおすすめ。白馬の前に「ボーバトン」の金箔文字、背中には「Above the Clouds(雲の上)」の青い文字とともに、息を呑むような馬の飛翔シーンが描かれている。

ペン:900円(税込) スウェットシャツ:6,500円(税込) キャンバストートバッグ:2,000円(税込) プレミアム・ノートブック:4,000円(税込) サッチェルバッグ :8,800円(税込)(※日本国内限定商品。スタジオツアー東京以外での購入可能)

ボーバトン校の生徒たちの優雅さをさらに表現するために、新しいトートバッグには魅力的な馬車のプリント、複雑なプリントのディテール、そして、ゴールドの箔押しが施され、どの生徒にとってもパーフェクトなアクセサリーとなっている。

パスポートホルダー&ラゲッジタグのセット:3,400円(税込) マグカップ:2,400円(税込) プレミアム・ノートブック:4,000円(税込) ハンドタオル (スタジオツアー東京限定):935円(税込) ハグリットのバイクシリーズ

魔女や魔法使いになるには、呪文を唱えたり、魔法薬を作ったり、大胆な冒険を考えたりして、頭をフル回転させなければならない。新しいハグリッドのバイクのアイマスクは、ハグリッドのアイコンであるバイクを操縦するときに着用するゴーグルを彷彿とさせるシルバーとネイビーで作られており、疲れた心を魔法の眠りへと誘い、究極のリラックス体験を約束する。

スリープ・アイマスク:1,800円(税込) マグカップ:1,800円(税込) ノートブック:2,600円(税込) ショッパー:650円(税込)

※商品イメージ(一部取り扱いのない商品もあります)

