の大人気ドラマ「ザ・ボーイズ」のシーズン5が製作されることが決定した。福原かれん演じるキミコによって発表されている。

「ザ・ボーイズ」は、クズなスーパーヒーローたちが集まるヒーローチーム“セブン”と彼らへの復讐心を果たすべく立ち上がる自警集団“ザ・ボーイズ”の血なまぐさい戦いを描いたシリーズ。2024年6月13日にはシーズン4が配信開始となる。

公式SNSでは、シーズン5のアナウンス映像が公開。福原演じるキミコが机に文字を彫っており、そこには「Season 5」と書かれている。キミコもうっすら微笑み、ファンに嬉しい報告を届けた。

シーズン5の発表にあたり、本シリーズを手がけるエリック・クリプキは、「『ザ・ボーイズ』は、私にとって最高の仕事かもしれません。政治や資本主義、家族、そして爆発しそうな性器について ──順番は違いますが ── 書くことを許してくれる番組が他にあるでしょうか」と。Amazon MGM Studiosテレビ部門を率いるバーノン・サンダースは「世界的なシリーズへと成長したこのシリーズを誇りに思っています。エリック・クリプキとクリエイティブ・チームがすべての忠実なファンのために、より魅力的な物語を語ることに興奮しています」と述べている。

以前、クリプキは「ザ・ボーイズ」が5シーズン構想であることをが、シーズン5が最終章になるかどうかは不明だ。スピンオフドラマ「ジェン・ブイ」(2023-)をはじめ、ユニバースを拡大し続ける本シリーズ。シーズン4配信開始前から、次なる物語への期待が高まる。

シーズン4には、カール・アーバン、ジャック・クエイド、アントニー・スター、エリン・モリアーティ、ジェシー・T・アッシャー、ラズ・アロンソ、チェイス・クロフォード、トマー・カポン、福原かれん、コルビー・ミニフィ、クラウディア・ドゥーミット、キャメロン・クロヴェッティといったレギュラーメンバーが揃って復帰。新たに登場するスーパーヒーローとして、シスター・セージ役にスーザン・ヘイワード、ファイアクラッカー役にヴァロリー・カリーが起用され、まだ役柄が謎めいているジェフリー・ディーン・モーガンも参戦予定だ。

「ザ・ボーイズ」シーズン4は、2024年6月13日よりAmazon Prime Videoで最初の3話が一挙配信開始。その後は毎週木曜日に新エピソードが更新される。

