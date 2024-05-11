天皇杯県予選決勝！5月12日の無料ライブ配信予定試合を紹介
各県で開催されている天皇杯県予選で熱い戦いが繰り広げられている。ただ同杯県予選は地方テレビ局での放送や放送や配信自体ない県も存在する。
遠方在住で応援するクラブの決戦を見れないサポーターもいるだろう。そこで5月12日にネットで視聴できる無料ライブ配信予定の各試合を紹介する（11日午後7時判明分）。
無料ライブ配信で視聴可能試合は信州ダービーなど
青森県
配信媒体：YouTube
対戦相手：ヴァンラーレ八戸（J3）vsブランデュー弘前（東北社会人1部）
場所：プライフーズスタジアム（八戸市）
キックオフ時間：午後1時
岩手県
配信媒体：YouTube
★試合動画 ライブ配信予定のお知らせ★
5月12日(日)14:00〜開催予定、第74回岩手県サッカー選手権 決勝の模様を県協会Youtubeチャンネル( https://t.co/JAoCQh7syv… )にて配信致します。
ぜひご観戦下さい！ #いわてグルージャ盛岡 #富士大学体育会サッカー部 #天皇杯予選 #岩手県サッカー pic.twitter.com/qJIR1s6IRp
— 岩手県サッカー協会【公式】 (@Ifbc028) May 10, 2024
対戦相手：いわてグルージャ盛岡（J3）vs富士大（東北学生1部）
場所：いわぎんスタジアム（盛岡市）
キックオフ時間：午後2時
長野県
配信媒体：abnアプリ（長野朝日放送のアプリ）
//
⚽️信州ダービー⚽️第１章
\\#天皇杯 の代表決定戦を兼ねた#長野県サッカー選手権大会決勝戦🔥#AC長野パルセイロ vs #松本山雅FC
ゲストは #Jリーグウォッチャー の#平畠啓史 さん😃
絶対に負けられない熱戦の模様を
5/12（日）午後1:55〜 #abn 📺で実況生中継‼️#abnアプリ でLIVE配信‼️ pic.twitter.com/W6gZfSieS9
— りんご丸【abn長野朝日放送公式】 (@abn_tv) May 11, 2024
対戦相手：松本山雅FC（J3）vsAC長野パルセイロ（J3）
場所：サンプロアルウィン （松本市）
キックオフ時間：午後2時
※abnアプリをダウンロードして視聴
九州勢はテゲバジャーロ宮崎が登場
兵庫県
配信媒体：YouTube
対戦相手：甲南大（関西学生1部）vs関西学院大（関西学生1部）
場所：アスパ五色メイン（洲本市）
キックオフ時間：午後2時
大分県
配信媒体：YouTube
対戦相手：ヴェルスパ大分（JFL）vsジェイリースFC（九州社会人1部）
場所：レゾナックサッカー・ラグビー場Aコート（大分市）
キックオフ時間：午後0時
宮崎県
配信媒体：YouTube
対戦相手：テゲバジャーロ宮崎（J3）vsヴェロスクロノス都農（九州社会人1部）
場所：生目の杜運動公園陸上競技場（宮崎市）
キックオフ時間：午後1時
新しいJクラブ候補は三重、滋賀、栃木シティの3チーム！JFL開幕前に3チームの実力を徹底分析
この他当日に配信が発表される試合がある可能性があるため、応援するチームのリリースを要チェックだ。各県の熱闘を見逃すな。