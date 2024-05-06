広島vs名古屋 スタメン発表
[5.6 J1第12節](Eピース)
※15:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 11 満田誠
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 13 新井直人
DF 16 志知孝明
MF 5 松本大弥
MF 7 野津田岳人
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 40 小原基樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 2 野上結貴
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 34 内田宅哉
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
MF 5 吉田温紀
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 27 中山克広
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
※15:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 11 満田誠
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 13 新井直人
DF 16 志知孝明
MF 5 松本大弥
MF 7 野津田岳人
MF 40 小原基樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 3 ハ・チャンレ
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 2 野上結貴
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 17 倍井謙
MF 34 内田宅哉
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
MF 5 吉田温紀
MF 6 米本拓司
MF 7 和泉竜司
MF 27 中山克広
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太