「少年ジャンプ＋」にてマンガ「スケルトンダブル」の全話無料公開が開始
【少年ジャンプ＋：「スケルトンダブル」全話無料公開】
キャンペーン期間：5月3日～5月23日まで
キャンペーン期間：5月3日～5月23日まで
集英社は、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「スケルトンダブル」の全話無料公開を5月3日より開始した。キャンペーン期間は5月23日まで。
本キャンペーンはコイン消費・待ち時間なしでマンガ「スケルトンダブル」の第1話から最新話まで読むことができる。
「スケルトンダブル」はコンドウ十画氏の透明人間バトルマンガ。新宿駅東口交差点で一人の男が奇怪な死を遂げた。その男の子供である主人公・荒川ヨドミは、8年の年月を経て平穏な日常を取り戻していたが、ある日「透明人間」と出会い、父の死の真相をめぐるバトルに巻き込まれていく。
＼ ✨本日開始✨ ／- 少年ジャンプ＋ (@shonenjump_plus) May 3, 2024
父の死の真相をめぐる透明人間バトル物語!!
『スケルトンダブル』がなんと、、
【全話無料】で一挙公開‼‼
コイン消費・待ち時間なしで一気に読める！
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