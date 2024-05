【少年ジャンプ+:「スケルトンダブル」全話無料公開】キャンペーン期間:5月3日~5月23日まで

集英社は、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「スケルトンダブル」の全話無料公開を5月3日より開始した。キャンペーン期間は5月23日まで。

本キャンペーンはコイン消費・待ち時間なしでマンガ「スケルトンダブル」の第1話から最新話まで読むことができる。

「スケルトンダブル」はコンドウ十画氏の透明人間バトルマンガ。新宿駅東口交差点で一人の男が奇怪な死を遂げた。その男の子供である主人公・荒川ヨドミは、8年の年月を経て平穏な日常を取り戻していたが、ある日「透明人間」と出会い、父の死の真相をめぐるバトルに巻き込まれていく。

