完全個室の露天風呂・サウナ・岩盤浴付きのスパリゾート！名古屋ホテルHOQA花色の湯

「名古屋ホテルHOQA花色の湯」が2024年4月1日(月)にリニューアルオープンしました。

名古屋ホテルHOQA花色の湯

所在地 : 〒457-0071 愛知県名古屋市南区千竃通1丁目46-3

アクセス : 名古屋高速 堀田出入口から約8分

日本ガイシホールから車で約5分

ナガシマスパーランド・ジャズドリームから約30分

TEL : 052-825-2701

客室数 : 29室

駐車場 : 29台(提携の近隣パーキング有り)

受付 : フロント式

クレジットカード: 利用可

外出 : 可

予約 : 可(予約サイトのみ)

利用人数 : 2〜4名

ホテル運営支援 : 株式会社マグネティックラボ

ホテルHP :

https://nagoyahotel-hoqa.jp/

「名古屋ホテルHOQA花色の湯」は、都会の喧騒や日常のストレスから離れ、心地よい湯と癒しで穏やかなひとときを提供するアーバンリトリートホテルです。

大好評の個室露天風呂、個室サウナ、岩盤浴をより楽しんでいただくため、新たに2部屋を改装。

4月1日(月)に名称変更し「HOQA(ホカ)」としてリニューアルオープンしました。

●名古屋の街中で、ゆっくりと心と身体を癒やす

名古屋ホテルHOQA花色の湯は、完全個室の露天風呂、サウナ、岩盤浴が付いた、和ポップなデザインを基調とした客室になっています。

栄エリアから車で約15分、日本ガイシホールからは車で約5分の距離に位置し、名古屋の中心エリアからもアクセスができます。

2023年7月にオープンし、若い世代だけでなく幅広い年齢層のお客様に利用されています。

大好評の露天風呂、サウナ、岩盤浴をより楽しんでいただくため、新たに2つの客室を改装し、4月1日(月)より「名古屋ホテルHOQA花色の湯」としてリニューアルオープンしました。

お客様に心も身体もほかほかになっていただきたいという思いで「HOQA(ホカ)」という名称にしました。

HOQA外観

ホテルロビー

客室

●今回改装した2部屋の客室紹介

客室は、日本ならではのモチーフ×POPアートを融合させた和ポップなデザインとなっています。

今回、301号室「よめいり」と303号室「ゆうぐれ」の2部屋を改装しました。

・「ゆうぐれ」

夕暮れ時の山々の景色がモチーフのお部屋です。

点描画の手法と、絶妙なグラデーションカラーで景色を表現することで奥行き感のある空間にデザインしました。

「ゆうぐれ」ベッドルーム

「ゆうぐれ」露天風呂

・「よめいり」

狐の嫁入りがモチーフのお部屋です。

お部屋は赤をアクセントカラーに、壁のデザインや和紙照明、露天信楽浴槽の赤鉄色がより引き立つ空間にデザインしました。

「よめいり」ベッドルーム

「よめいり」露天風呂

●人工温泉の露天風呂、プライベートサウナ、岩盤浴で贅沢なひととき

ホテルHOQA花色の湯は、ラドン含有人工温泉・露天風呂・竹炭高温サウナ・天然鉱石岩盤浴等を完全な隠れ家体験として楽しむことができます。

客室全29室のうち4室に、それぞれ完全個室の露天風呂、サウナ、岩盤浴、内風呂を完備しています。

・露天風呂

信楽焼の露天風呂

2人で入れる大きさの信楽焼の陶器風呂です。

露天風呂スペースには、リクライニングチェアと水シャワーも設置されており、外から入ってくる気持ちいい風と共にプライベートな空間でゆっくりと過ごせます。

・サウナ室

サウナ室

1〜2名で利用いただける大きさとなっています。

サウナハット、サウナマット、サウナタイマーも完備しています。

竹炭サウナで体が温まったら、露天風呂スペースで水シャワーを浴びたり、リクライニングチェアで外気浴を味わうことも。

内風呂を水風呂として利用することもできます。

・岩盤浴室

岩盤浴室

2人が寝転がってくつろげる広さでテレビ、砂時計、加湿器が設置されています。

血行促進、肩こりやむくみの改善、美肌効果、疲労回復などの効果が期待できる岩盤浴で、身体の内側からじっくりと温まることができます。

完全個室で、周囲を気にせずおしゃべりしながら楽しめます。

・内風呂

内風呂

2人が入れるほどの大きさとなっています。

和ポップなデザインの壁画や、身体の疲れをゆっくりと癒してくれるジャグジー機能の浴槽、壁に設置されたテレビで非日常的なバスタイムを楽しめます。

●充実したアメニティで快適な滞在を

急な宿泊でも安心して利用してほしいという思いから、様々なアメニティを用意しています。

SNSで話題のあったスキンケア・ヘアケアや、リファのドライヤーなど女性に嬉しいアメニティを完備しています。

また、男性にも嬉しい髭剃りシェーバーや豊富な種類のスタイリング剤なども。

気になっていたアイテムをぜひホテルHOQAでお試しください。

ヘアケアやスキンケアグッズ

SALONIAのドライヤー・アイロン・コテ

各部屋のウォーターサーバー

●料理にもこだわり

当ホテルでは、お部屋でゆっくりと楽しめる、特別なお食事も用意しています。

オープン当初から好評いただいているこだわりの料理で、お客様に至福のひとときをお届けします。

和食から洋食、スイーツまでバラエティ豊かなメニューや、ワインやシャンパンも選べる贅沢なルームサービスも用意。

お部屋でお食事と共に特別なひと時をお過ごしください。

五ツ星お米マイスターが厳選した京都老舗米屋のお米と和風御膳

豊富なメニュー

●料金

宿泊料金

平日 :6,980円〜15,980円

金曜日 :7,980円〜16,980円

土曜日 :9,980円〜19,980円

日曜日・祝日:7,980円〜15,980円

詳しくは同ホテルの料金ページを確認してください。

https://nagoyahotel-hoqa.jp/system

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 完全個室の露天風呂・サウナ・岩盤浴付きのスパリゾート!名古屋ホテルHOQA花色の湯 appeared first on Dtimes.