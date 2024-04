鈴木愛理『THE FIRST TAKE』で披露した「恋におちたら feat. 空音 ＆ ☆Taku Takahashi（m-flo）」の音源を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■原曲の普遍的な恋愛の感情に令和の感覚を捉えたリリックを追加!

鈴木愛理が、4月26日に「恋におちたら feat. 空音 & ☆Taku Takahashi(m-flo)- From THE FIRST TAKE」を配信リリースする。

「恋におちたら」は、Crystal Kayの平成を象徴するラブソング。世代を超えて聴き継がれているこの楽曲を、鈴木愛理は最新アルバム『28/29』で、プロデューサー/トラックメーカーに☆Taku Takahashi(m-flo、block.fm)、ラッパーに空音を迎えて「恋におちたら feat. 空音 & ☆Taku Takahashi」として再構築。

UKガラージ/2ステップをベーシックにしつつ現代の感覚を取り入れたトラックメイク、さらに普遍的な恋愛の感情に令和の感覚を捉えたリリックをプラスオンされたこのカバーは、SNSを中心に瞬く間に話題となった。

そして、3月27日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて、このふたりを迎えての初パフォーマンスを披露。その緊張感溢れる一発撮りしたテイクの音源が4月26日に配信スタートする。

また、4月26日深夜に放送される日本テレビ『バズリズム02』では、鈴木愛理、☆Taku Takahashi、空音が同曲のパフォーマンスを地上波初披露する。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2024.04.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋におちたら feat. 空音 & ☆Taku Takahashi(m-flo)- From THE FIRST TAKE」

『THE FIRST TAKE』 OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

鈴木愛理 OFFICIAL SITE

https://www.airisuzuki-officialweb.com/

空音 OFFICIAL SITE

https://sorane-official.com/

☆Taku Takahashi OFFICIAL X(旧Twitter)

http://twitter.com/takudj

☆Taku Takahashi OFFICIAL Instagram

https://instagram.com/takudj

m-flo OFFICIAL SITE

https://m-flo.com/

block.fm OFFICIAL SITE

http://block.fm/