インテル・マイアミに再びお祭りムードが戻ってきた。筋肉系の故障で離脱が続いていたFWリオネル・メッシが4月より復帰し、21日に行われたMLS・第9節のナッシュビル戦でも2ゴール1アシストと躍動。これでメッシは3試合連続ゴールとなり、チームも連勝を決めた。



そのメッシと今季より前線でコンビを組むのは、バルセロナ時代の仲間だったFWルイス・スアレスだ。抜群の連携はマイアミでも変わらず、今回のナッシュビル戦でもメッシの1点目はスアレスのアシストからとなっている。





IT JUST HAD TO BE HIM pic.twitter.com/g8T9LmBp2k