「誰かに指摘されるまでは何とも思わなかったのに、一度気付いたらもう○○にしか見えない」―そんな経験をしたことはあるだろうか? このたびTikTokに少女のグループ写真が投稿され、その中の1人が「ゴミ袋に見える」と注目されている。思わず吹き出してしまう話題を、米ニュースメディア『Newsweek』などが伝えた。英北西部リバプールに住むTikToker、ルイスさん(Lois)が今月3日、TikTokに投稿したイタリアでのグループ写真に熱い視線が注がれている。

写真はルイスさんの女きょうだい、レミさん(Remi)が数年前、イタリアの小さな町の海辺に学校の旅行で行った時に撮影したもので、投稿には「この写真がたった今、私の携帯に表示されたのよ。ごめんね。レミ」と言葉が添えられている。カメラが捉えたのは、レミさんを含む4人の少女たちの後ろ姿で、腕を上げてクロスさせ、手でハートマークを作っている。しかしルイスさんはこの写真を見た時、「彼女たちはなぜ、黒いゴミ袋と一緒に写真を撮っているのだろう」と困惑したそうで、その後、ゴミ袋に見えたのは「黒髪に黒いレザージャケットを着た少女である」と気付いたという。ルイスさんはこの時の写真について、「一度ゴミ袋に気付いてしまうと、もうゴミ袋にしか見えないのよ」と説明しており、この投稿には次のようなコメントが寄せられた。「気付くまでずいぶん時間がかかってしまった。」「画面を拡大しなくてはならなかったわ。」「この写真を初めて見た時、誰も隣にいない一番左の子が、右手でハートを作ろうとしていることを笑っているのかと思ったけど、急に“それ”が見えたのよ!」「あああ。大笑い!」「右から2番目の子ね!」「オーマイガー。なんてゴージャスで輝く髪なの!」「私もゴミ袋のような髪になりたい!」「二度も三度も見ちゃったわよ。彼女の髪はなんて美しくて光沢があるのかしら!」なおテックインサイト編集部では、ルイスさんに実際に写真が撮影された時期や、ゴミ袋と呼ばれた少女の当時の反応などについて質問を投げかけている。ちなみに今月初めには、Xにロックコンサートを鑑賞する女性の後ろ姿の写真が投稿されて話題となった。女性はTバックをはいているように見えたのだが、実際は目の錯覚にすぎなかったようだ。画像2〜6枚目は『Newsweek 「Women Take Group Vacation Photo, Not Prepared for How One Friend Turns Out」(DOLLYLOLLY4)』『jill marinelli X「Poor guys can’t see .. I hate when this happens !」』『Figen X「I’m so confused! WTH??」』『Kidspot 「My six-year-old’s teacher called an emergency meeting about his drawing」』『Matt Pehrson Instagram「Did a crazy thing on my friend Ryan today...」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)