Xdinary Heroes、1stフルアルバム「Troubleshooting」トラックリストを公開…メンバー全員が楽曲の制作に参加

JYPエンターテインメントのボーイズバンドXdinary Heroesが、新曲「幼くて恥ずかしくバカみたいな」でカムバックする。本日(17日)、公式SNSを通じて1stフルアルバム「Troubleshooting」のトラックリストが掲載され、カムバックへの期待を高めた。トラックリストによると、ニューアルバムにはタイトル曲「幼くて恥ずかしくバカみたいな」をはじめ、「No Matter」「UNDEFINED」「Paint It」「Money On My Mind」「夢を見る少女」「until the end of time」「Walking to the Moon」「MONEYBALL」「花火の夜」まで、全10曲が収録される。

特に6人のメンバーがタイトル曲をはじめ、全収録曲のクレジットに名前を載せ、目を引いた。デビュー曲「Happy Death Day」から発売した4枚のミニアルバムまで曲の制作に参加し、実力と個性を見せてきた彼らが今回は全収録曲に参加し、より一層グレードアップした音楽を聴かせる予定だ。曲名からXdinary Heroesだけの特別な感性を表現するタイトル曲「幼くて恥ずかしくバカみたいな」は、JYPの先輩であるDAY6、TWICE、ITZYの代表曲を手掛けたK-POPヒット作メーカーのイ・ウミン(collapsedone)が作曲に参加。彼らは2023年10月に発売した、4thミニアルバムの収録曲「PLUTO」で息を合わせた。同曲が音楽ファンの間で口コミが広がり、“必ず聴くべき楽曲”と呼ばれるなど好成績を収めただけに、今回の楽曲にも期待が高まっている。ここにシム・ウンジ、ホン・ジサン、VERSACHOIなど有数の作家たちが意気投合し、完成度を高めた。1stフルアルバム「Troubleshooting」は、4月30日午後6時に発売される。これに先立ち、19日〜21日の3日間にわたり、ソウル広津(クァンジン)区YES24ライブホールにて単独コンサート「Closed♭eta:v6.0」を開催する。