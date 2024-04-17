『Billboard』誌によると、ロックの殿堂を主催するRock & Roll Hall Of Fameは、4月21日に米ABCネットワークで放送されるオーディション番組『American Idol』の中で今年殿堂入りするアーティストを発表するという。

2024年度は、以下のアーティストが候補に挙がっている。

メアリー・J.ブライジ
マライア・キャリー
シェール
デイヴ・マシューズ・バンド
エリックB＆ラキム
フォリナー
ピーター・フランプトン
ジェーンズ・アディクション
クール＆ザ・ギャング
レニー・クラヴィッツ
オアシス
シネイド・オコナー
オジー・オズボーン
シャーデー
ア・トライブ・コールド・クエスト

現地時間4月15日夜、ファン投票が締め切られ、その直前にはデイヴ・マシューズ・バンドが1位、ピーター・フランプトンが2位、フォリナーが3位、オジー・オズボーンが4位、シェールが5位、レニー・クラヴィッツが6位、クール＆ザ・ギャングが7位につけていたという。

殿堂入りするアーティストは、『American Idol』の司会者、ライアン・シークレストと審査員の1人であるライオネル・リッチーにより発表されるそうだ。

Ako Suzuki