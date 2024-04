『Billboard』誌によると、ロックの殿堂を主催するRock & Roll Hall Of Fameは、4月21日に米ABCネットワークで放送されるオーディション番組『American Idol』の中で今年殿堂入りするアーティストを発表するという。2024年度は、以下のアーティストが候補に挙がっている。メアリー・J.ブライジマライア・キャリーシェールデイヴ・マシューズ・バンドエリックB&ラキムフォリナーピーター・フランプトンジェーンズ・アディクションクール&ザ・ギャングレニー・クラヴィッツオアシスシネイド・オコナーオジー・オズボーンシャーデーア・トライブ・コールド・クエスト

2024 Rock & Roll Hall of Fame Inductees to Be Revealed Live on ‘American Idol’ https://t.co/SrJLB6Kz9M