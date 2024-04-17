ロックの殿堂、2024年に殿堂入りするアーティストを4月21日に発表
『Billboard』誌によると、ロックの殿堂を主催するRock & Roll Hall Of Fameは、4月21日に米ABCネットワークで放送されるオーディション番組『American Idol』の中で今年殿堂入りするアーティストを発表するという。
2024年度は、以下のアーティストが候補に挙がっている。
メアリー・J.ブライジ
マライア・キャリー
シェール
デイヴ・マシューズ・バンド
エリックB＆ラキム
フォリナー
ピーター・フランプトン
ジェーンズ・アディクション
クール＆ザ・ギャング
レニー・クラヴィッツ
オアシス
シネイド・オコナー
オジー・オズボーン
シャーデー
ア・トライブ・コールド・クエスト
殿堂入りするアーティストは、『American Idol』の司会者、ライアン・シークレストと審査員の1人であるライオネル・リッチーにより発表されるそうだ。
Ako Suzuki
2024 Rock & Roll Hall of Fame Inductees to Be Revealed Live on ‘American Idol’ https://t.co/SrJLB6Kz9M— billboard (@billboard) April 16, 2024