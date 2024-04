今月6日、米ジョージア州の民家で火災が発生し、11歳の少女と愛犬が命を落とした。少女は大好きな愛犬が2階に取り残されていることに気付き、炎に包まれた家に飛び込んでいった。しかし脱出経路を失い、外に出ることができなかったようだ。悲劇のニュースを、米ネットメディア『People.com』などが伝えている。米ジョージア州スポルディング郡の消防隊は今月6日午後5時半、火災の通報を受けた。同消防隊で隊長を務めるマイク・バードさん(Mike Byrd)は、「火災現場は1マイル(約1.6キロ)ほど離れた場所で、火災の様子が見えていました。通報を受けた時はかなり燃え広がっており、2階に人が閉じ込められているという情報もありました」と振り返る。

閉じ込められていたのは、この家に住むケイトリン・シモンドちゃん(Katelynn Simond、11)だった。ケイトリンちゃんは母親ときょうだい、義父や義理の叔父と暮らしており、火災を察知して全員が避難していた。ところがケイトリンちゃんは、愛犬“リトル・マン(Little Man)”が2階に取り残されていることに気付き、助けに戻った。だが、火が思ったよりも早く燃え広がり、脱出経路を失ってしまったという。ケイトリンちゃんの義理の叔母であるトレシア・ペリーさん(Tressia Perry)は、激しく燃えていた当時の様子を「ケイトリンの義父や義理の叔父が後を追おうとしましたが、家の中に入ることすらできませんでした」と明かしている。消防隊は、直ちに現場となった同郡グリフィン市にある民家に急行したが、家はすでに火に包まれていた。非常に危険な状況の中、隊員らが燃え盛る家に突入して2階に向かうと、ケイトリンちゃんを発見したが、すでに手遅れで命を救うことは叶わなかった。ケイトリンちゃんの義理の叔父であるチャールズ・ビーチャーさん(Charles Beecher)は、ケイトリンちゃんについてこのように語っている。「リトル・マンを心配して、上の階へ駆け上がっていきました。ケイトリンは私たちと同様に動物をこよなく愛していて、愛犬を助けるために2階へ行ったのです。」スポルディング郡の消防隊は、今回の火災で隊員の1人が負傷し、病院へ運ばれて治療を受けたことを公表した。また、1階で出火したとみられており、詳しい出火原因はまだ分かっていないが、事件性はないとのことだ。愛犬を救おうと火の中に飛び込んだ勇敢なケイトリンちゃんを称え、家族や近隣住民は追悼碑を建てた。チャールズさんは、「ケイトリンはいつも笑顔でした。すべてのことに夢中になり、生きる喜びそのもので、チアリーダーのような子でした。もう会うことができないのは本当に辛いです。まだ11歳ですよ。命を失うには早過ぎます」と辛い胸のうちを吐露した。一家は現在、クラウドファンディングプラットフォーム「GoFundMe」に専用ページを立ち上げて、失った家や洋服など生活を立て直すための費用や、ケイトリンちゃんの葬儀費用を募っている。このニュースを見た人々からは、「無邪気で幼い子が亡くなってしまうのは本当に辛い」「なんて悲劇なの。助けようとした愛犬と天国で一緒にいられるといいな」「とても勇敢な子だ。そこらへんの大人よりも勇敢だよ」などといった声があがっている。ちなみに先月には米アラスカ州で、愛犬を救うため凍てつく川に飛び込んだ女性が、愛犬を抱いたまま遺体で見つかっていた。画像は『New York Post 「Heroic 11-year-old girl dies in house fire while trying to rescue her puppy」(FOX 5 Atlanta)(GoFundMe)』『Daily Voice 「Mom, 53, Who Died Trying To Rescue Dog In Multi-Home Paterson Blaze Ran Local Food Stand」(Photo Credit: CBS2 New York / Paterson Public Safety Director Jerry Speziale Jr.)』『ABC7 KABC 「Man runs into burning home to save his dog」』『KTIV 「Body of woman who jumped in icy waters to rescue dog found months later」(Credit: KTUU)』『Kami Slayton Instagram「Laiha is doing better day by day!」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)