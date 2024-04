ヨーロッパ各地の旅を記念価格で提供！エールフランス航空 90周年記念特別運賃「ランデヴー」

エールフランス航空は2024年4月1日より90周年記念特別運賃「ランデヴー」販売を開始しました。

エールフランス航空は2024年4月1日より90周年記念特別運賃「ランデヴー」販売を開始。

フランスをはじめ、ヨーロッパ各地の美しいデスティネーションと出会う旅にこの特別なキャンペーンが利用できます。

90周年記念特別運賃は4月15日まで公式ウェブサイトから購入できます。

パリ行き特別運賃

エコノミークラス :160,270円から

プレミアムエコノミークラス:266,930円から

ビジネスクラス :548,140円から

対象 :エールフランス航空運航の羽田・成田・関西発着便で

フランス※および ヨーロッパを目的地とするフライト

販売期間:2024年4月1日から2024年4月15日まで

旅行期間:2024年4月8日発便から2024年9月30日発便まで

税金・燃油サーチャージ等諸費が含まれます。

・キャンペーン運賃の座席数には限りがあります。

・航空券の条件は、運賃種別により異なります。

その他、各運賃種別による規則・条件があります。

※海外県、海外領土を除く。

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

