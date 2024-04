米女優兼モデルのアニャ・テイラー=ジョイ(27)と米ロックデュオ「モア(more*)」のマルコム・マクレー(29)が、2年前に極秘結婚していたことを明かした。アニャとマルコムは昨年にイタリアでの豪華挙式が報じられたが、2022年4月には米国で最初の結婚式を挙げていたという。2人はそれぞれのSNSで結婚式の秘蔵写真を披露し、2周年を祝福するメッセージを送り合った。

アニャ・テイラー=ジョイと夫マルコム・マクレーが現地時間2日、それぞれのInstagramで結婚2周年を迎えたことを告白した。アニャとマルコムは、2023年9月にイタリアのヴェネチアにある15世紀の宮殿で豪華な結婚式を執り行ったことが報じられた。しかしアニャは今回、2人が2022年4月1日に米ルイジアナ州の都市ニューオーリンズで最初の結婚式を極秘で挙げていたと明かしたのだ。アニャは投稿で、「2年前のエープリルフールの日、私は親友とニューオーリンズで密かに結婚した」と記し、こう続けた。「あの日の魔法は、私に存在するすべての細胞に永遠に刻まれている。2周年(初めての)おめでとう、私の愛する人。あなたは最高にクールよ。」披露した写真では、ウェディングドレス姿のアニャがブーケを持ちながら古い教会の中を歩く姿が写っている。ドレスには花や鳥の刺繍があしらわれ、頭には床まで伸びるベールを纏っている。豪華なウェディングドレスは「ディオール」によるもので、美しい刺繍は2人のラブストーリーを表現したものだという。さらに短い動画では、キャンドルを灯した教会の中で、ウェディングドレス姿のアニャが両手を広げてポーズを取っている。続いての写真は、アニャとマルコムが2人の友人達と並んで座り、長いベールに包まれている様子だ。アニャの隣にはモデルのカーラ・デルヴィーニュが座っている。最後の写真は、心臓を象ったケーキの前でアニャとマルコムが座っている様子だ。アニャは投稿で「これらは解剖学的に正しい心臓のケーキよ。そう、私はヴァンパイア・レスタトなの」と説明した。『ヴァンパイア・レスタト』とは、米作家アン・ライスによる小説『夜明けのヴァンパイア』から始まる一連のシリーズ小説だ。貴族の子息でヴァンパイアの“レスタト”が1960年代に目覚め、自分達の存在を知らしめるため、音楽によって自分の気持ちを伝えることを思い立つというストーリーだ。同日にはマルコムも自身のInstagramを更新し、アニャとの結婚式で撮影した秘蔵ショットを披露した。投稿には、「君を愛している。今も、そしてこれからもずっと。永遠に終わらない。2周年(昨日で)おめでとう、美しい人へ」と愛溢れるメッセージを記していた。画像は『Malcolm McRae Instagram「I love you now and somehow I always have and somehow it will never end.」』『Anya Taylor-Joy Instagram「Two years ago, on April Fools, I secretly married my best friend in New Orleans.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)