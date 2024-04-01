災害への備えに。EcoFlowのソーラーパネル付きポータブル電源が40%オフでなんと72,500円引き！#Amazon新生活セールFINAL
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年3月29日9時から4月1日23時59分まで「Amazon新生活セール FINAL」を開催中。
現在、EcoFlowのポータブル電源「DELTA 2」と160Wソーラーパネルのセットが40％オフや「521 Portable Power Station」が30％オフなど、災害時にも頼りになるポータブル電源やモバイルバッテリーがお買い得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年4月1日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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災害時の電源確保にはコレ！ EcoFlowのポータブル電源「DELTA 2」と160Wソーラーパネルのセットが40％オフに！
EcoFlow ポータブル電源 DELTA 2 １枚160Wソーラーパネル セット リン酸鉄 大容量1024Wh 単結晶 高変換効率 折りたたみ式 IP68 防水防塵 家庭用 蓄電池 発電機 ポータブル バッテリー AC出力1500W 1000W 急速充電 1.2時間フル充電 アプリ対応 (サージ2250W) 車中泊 薄型 コンパクト 防災 ポータブル電源用
108,750円
（40％オフ）
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EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 70分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐久 充放電サイクル3,000回以上 BMS電池保護機能 液晶大画面 アプリ遠隔操作 持ち運びやすい AC(定格800W サージ1600W X-Boostで1000W）/ USB-A/USB-C キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 停電対策 電力確保 節電
61,600円
（30％オフ）
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EcoFlow ポータブル電源 DELTA 2 リン酸鉄 大容量1024Wh 家庭用 蓄電池 発電機 ポータブル バッテリー AC出力1500W 1000W 急速充電 1.2時間フル充電 アプリ対応 車中泊 アウトドア キャンプ 節電対策 防災グッズ 停電対策
92,950円
（38％オフ）
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EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 70分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐久 充放電サイクル3,000回以上 BMS電池保護機能 液晶大画面 アプリ遠隔操作 持ち運びやすい AC(定格800W サージ1600W X-Boostで1000W）/ USB-A/USB-C キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 停電対策 電力確保 節電
61,600円
（30％オフ）
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Jackery Solar Generator 708 ポータブル電源 ソーラーパネル セット SolarSaga 100 節電 停電対策 キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 緊急電源 大容量 バッテリー 太陽光パネル 100W ジャクリ
82,810円
（30％オフ）
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Jackery ポータブル電源 240 大容量 67200mAh/240Wh ポータブルバッテリー 節電 停電対策 家庭 アウトドア 両用 バックアップ電源 小型 軽量 PSE認証済 純正弦波 三つの充電方法 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 車中泊 キャンプ 地震 停電 防災グッズ 非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力 ジャクリ 240
25,926円
（13％オフ）
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Jackery Solar Generator 300 Plus 40W Mini ポータブル電源 ソーラーパネル セット 288Wh/300W リン酸鉄 ポータブルバッテリー SolarSaga 40 1枚 家庭用 キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 停電 非常用電源 ポータブルバッテリー 太陽光 パネル 40W ジャクリ 300 プラス
38,423円
（23％オフ）
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＞＞EcoFlow&Jackeryなどのポータブル電源がお買い得
安心のメーカーAnker、もちろんポータブル電源もありますよ！ 521と53のPortable Power Stationが30％オフに
Anker PowerCore Slim 10000（モバイルバッテリー 大容量 薄型 10000mAh）【USB-C入力ポート/PSE技術基準適合/PowerIQ ＆ VoltageBoost/低電流モード搭載】iPhone ＆ Android 各種対応（ブラック）
2,390円
（20％オフ）
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Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 15シリーズ (ブラック)
2,890円
（17％オフ）
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Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) (モバイルバッテリー 10000mAh 25W出力 大容量 LEDディスプレイ搭載) 【USB Power Delivery/PowerIQ搭載/PPS規格対応/PSE技術基準適合】iPhone 15 Android MacBook その他各種機器対応 (ブラック)
3,990円
（20％オフ）
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Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh) ポータブル電源 小型 軽量 定格300W AC2ポート 長寿命10年 リン酸鉄 防災安全協会推奨
20,900円
（30％オフ）
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Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) ポータブル電源 定格500W AC4ポート リン酸鉄 防災安全協会推奨
45,400円
（30％オフ）
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Anker PowerHouse 90 ポータブル電源 小型 88Wh AC100W USB-C 45W出力
16,990円
（15％オフ）
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＞＞Ankerのポータブル電源、充電器などがお買い得
MagSafe対応iPhoneに貼り付けて充電できるUGREENの「Magnetic Wireless モバイルバッテリー 5000mAh」が31％オフに
UGREEN 100W モバイルバッテリー PD・PPS 2.0対応 20000mAh 大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 パススルー機能 低電流モード搭載 入力65W急速充電対応 マルチ保護機能搭載 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB720
7,999円
（20％オフ）
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UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー 145W高出力 25000mAh大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 単ポート140W高出力・入力65W対応 パススルー機能 低電流モード搭載 240W USB-Cケーブル付 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB205
10,864円
（20％オフ）
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UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー 5000mAh マグネット式 ワイヤレス充電対応 薄型 コンパクト お肌に優しいシリコン素材 USB-C入出力/ワイヤレス出力 7.5W / ワイヤーPD15W急速充電対応 / PSE技術基準適合 iPhone15-12シリーズ マグネット対応機種に適用 ブラック PB560
3,424円
（31％オフ）
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＞＞UGREEN 充電器やPCアクセサリーなどがお買い得
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について ｢Amazon新生活セール FINAL｣は、4月1日23時59分まで開催中！
Source:Amazon新生活セール FINAL