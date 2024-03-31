[3.31 J3第7節](いわスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 1 大久保択生

DF 5 佐古真礼

DF 25 大和優槻

DF 51 深津康太

MF 6 高橋峻希

MF 8 弓削翼

MF 13 小暮大器

MF 14 松原亘紀

MF 15 加々美登生

MF 22 西大伍

FW 10 オタボー・ケネス

控え

GK 21 稲葉亜我志

DF 4 深川大輔

DF 18 宮市剛

MF 11 桐蒼太

MF 17 新里涼

MF 29 水野晃樹

FW 9 都倉賢

監督

中三川哲治

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 55 青木心

DF 2 青山生

DF 15 辻岡佑真

DF 16 吉田朋恭

DF 33 黒木謙吾

MF 7 魚里直哉

MF 8 力安祥伍

MF 38 楠大樹

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

FW 18 吉澤柊

控え

GK 57 植田峻佑

DF 4 大武峻

DF 36 吉永昇偉

MF 20 阿野真拓

MF 22 田中純平

FW 13 北村知也

FW 41 上野瑶介

監督

大熊裕司