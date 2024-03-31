岩手vs宮崎 スタメン発表
[3.31 J3第7節](いわスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
DF 51 深津康太
MF 6 高橋峻希
MF 8 弓削翼
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 22 西大伍
FW 10 オタボー・ケネス
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 4 深川大輔
DF 18 宮市剛
MF 11 桐蒼太
MF 17 新里涼
MF 29 水野晃樹
FW 9 都倉賢
監督
中三川哲治
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 7 魚里直哉
MF 8 力安祥伍
MF 38 楠大樹
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 18 吉澤柊
控え
GK 57 植田峻佑
DF 4 大武峻
DF 36 吉永昇偉
MF 20 阿野真拓
MF 22 田中純平
FW 13 北村知也
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司
※14:00開始
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
DF 51 深津康太
MF 6 高橋峻希
MF 8 弓削翼
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 22 西大伍
FW 10 オタボー・ケネス
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 4 深川大輔
DF 18 宮市剛
MF 11 桐蒼太
MF 17 新里涼
MF 29 水野晃樹
FW 9 都倉賢
監督
中三川哲治
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 7 魚里直哉
MF 8 力安祥伍
MF 38 楠大樹
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 18 吉澤柊
控え
GK 57 植田峻佑
DF 4 大武峻
DF 36 吉永昇偉
MF 20 阿野真拓
MF 22 田中純平
FW 13 北村知也
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司