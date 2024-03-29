　Jリーグは29日、登録選手の追加・変更・抹消情報を発表した。

　J1ではプレミアリーグのウォルバーハンプトンからセレッソ大阪に期限付き移籍加入したDFジャスティン・ハブナー、J2では徳島ヴォルティスに加入したFWチアゴ・アウベスなどの登録が完了。J3では北朝鮮代表として北中米W杯アジア2次予選・日本代表戦に出場したFC岐阜のMF文仁柱について、Jリーグの登録国籍も韓国から北朝鮮に変更されるなどしている。

　以下、追加登録選手

▽北海道コンサドーレ札幌

GK児玉潤

▽ガンバ大阪

DF古河幹太(2種登録)

▽セレッソ大阪

DFジャスティン・ハブナー

▽サンフレッチェ広島

DF新井直人

▽水戸ホーリーホック

MF黒川淳史

▽ジェフユナイテッド千葉

MF品田愛斗

▽横浜FC

FW高橋利樹

▽清水エスパルス

MF矢田龍之介(2種)

MF小竹知恩(2種)

▽徳島ヴォルティス

FWチアゴ・アウベス

▽いわてグルージャ盛岡

DFイ・ビョンチャン

GK小松直哉

MFキム・ジェヨン

▽Y.S.C.C.横浜

GK高橋クリス

▽松本山雅FC

FWジョップ・セリンサリウ

▽FC今治

MFニン・フォンゾン

▽テゲバジャーロ宮崎

MF遠藤光