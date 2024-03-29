日本戦に出場の岐阜MF文仁柱、Jでの国籍登録を韓国→北朝鮮に変更…C大阪はウルブスからの加入DFを起用可能に
Jリーグは29日、登録選手の追加・変更・抹消情報を発表した。
J1ではプレミアリーグのウォルバーハンプトンからセレッソ大阪に期限付き移籍加入したDFジャスティン・ハブナー、J2では徳島ヴォルティスに加入したFWチアゴ・アウベスなどの登録が完了。J3では北朝鮮代表として北中米W杯アジア2次予選・日本代表戦に出場したFC岐阜のMF文仁柱について、Jリーグの登録国籍も韓国から北朝鮮に変更されるなどしている。
以下、追加登録選手
▽北海道コンサドーレ札幌
GK児玉潤
▽ガンバ大阪
DF古河幹太(2種登録)
▽セレッソ大阪
DFジャスティン・ハブナー
▽サンフレッチェ広島
DF新井直人
▽水戸ホーリーホック
MF黒川淳史
▽ジェフユナイテッド千葉
MF品田愛斗
▽横浜FC
FW高橋利樹
▽清水エスパルス
MF矢田龍之介(2種)
MF小竹知恩(2種)
▽徳島ヴォルティス
FWチアゴ・アウベス
▽いわてグルージャ盛岡
DFイ・ビョンチャン
GK小松直哉
MFキム・ジェヨン
▽Y.S.C.C.横浜
GK高橋クリス
▽松本山雅FC
FWジョップ・セリンサリウ
▽FC今治
MFニン・フォンゾン
▽テゲバジャーロ宮崎
MF遠藤光
J1ではプレミアリーグのウォルバーハンプトンからセレッソ大阪に期限付き移籍加入したDFジャスティン・ハブナー、J2では徳島ヴォルティスに加入したFWチアゴ・アウベスなどの登録が完了。J3では北朝鮮代表として北中米W杯アジア2次予選・日本代表戦に出場したFC岐阜のMF文仁柱について、Jリーグの登録国籍も韓国から北朝鮮に変更されるなどしている。
▽北海道コンサドーレ札幌
GK児玉潤
▽ガンバ大阪
DF古河幹太(2種登録)
▽セレッソ大阪
DFジャスティン・ハブナー
▽サンフレッチェ広島
DF新井直人
▽水戸ホーリーホック
MF黒川淳史
▽ジェフユナイテッド千葉
MF品田愛斗
▽横浜FC
FW高橋利樹
▽清水エスパルス
MF矢田龍之介(2種)
MF小竹知恩(2種)
▽徳島ヴォルティス
FWチアゴ・アウベス
▽いわてグルージャ盛岡
DFイ・ビョンチャン
GK小松直哉
MFキム・ジェヨン
▽Y.S.C.C.横浜
GK高橋クリス
▽松本山雅FC
FWジョップ・セリンサリウ
▽FC今治
MFニン・フォンゾン
▽テゲバジャーロ宮崎
MF遠藤光