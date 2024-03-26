宮本恒靖氏がJリーグ理事に内定
Jリーグは26日、宮本恒靖氏が理事に内定したことを発表した。
宮本氏は今月23日、戦後最年少の47歳で日本サッカー協会(JFA)第15代会長に就任することが正式に決まっている。4月16日にJリーグが行う第2回社員総会で理事の就任が正式決定する。任期は2026年3月の定時社員総会終結時までとなる。
以下、Jリーグ理事・監事・特任理事
▽チェアマン
野々村芳和(公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン)
▽理事
宮本恒靖(公益財団法人日本サッカー協会会長)※新任
大倉智(株式会社いわきスポーツクラブ代表取締役社長)
小泉文明(株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長/株式会社メルカリ取締役会長)
小西工己(株式会社名古屋グランパスエイト代表取締役社長)
杉本勇次(ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパンLLC日本代表)
元榮太一郎(弁護士ドットコム株式会社代表取締役社長/弁護士法人Authense法律事務所代表弁護士CEO)
秋山有子(株式会社サンリオ常務執行役員/グローバルデジタルマーケテイング本部本部長)
藤原弘治(株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問)
政井貴子(SBI金融経済研究所株式会社取締役理事長)
▽監事
鈴木秀和(公益社団法人日本プロサッカーリーグ監事)
小林久美(Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役/株式会社スポカチ取締役/小林公認会計士事務所代表)
大金直樹(東京フットボールクラブ株式会社取締役会長)
▽特任理事
内田篤人(公益財団法人日本サッカー協会ロールモデルコーチ./シャルケチームアンバサダー)
高田春奈(公益社団法人日本女子プロサッカーリーグチェア)
中村憲剛(Frontale Relations Organizer)
夫馬賢治(株式会社ニューラル代表取締役CEO)
小野伸二(One Hokkaido Nexus Organizer)
宮本氏は今月23日、戦後最年少の47歳で日本サッカー協会(JFA)第15代会長に就任することが正式に決まっている。4月16日にJリーグが行う第2回社員総会で理事の就任が正式決定する。任期は2026年3月の定時社員総会終結時までとなる。
以下、Jリーグ理事・監事・特任理事
▽チェアマン
野々村芳和(公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン)
宮本恒靖(公益財団法人日本サッカー協会会長)※新任
大倉智(株式会社いわきスポーツクラブ代表取締役社長)
小泉文明(株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長/株式会社メルカリ取締役会長)
小西工己(株式会社名古屋グランパスエイト代表取締役社長)
杉本勇次(ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパンLLC日本代表)
元榮太一郎(弁護士ドットコム株式会社代表取締役社長/弁護士法人Authense法律事務所代表弁護士CEO)
秋山有子(株式会社サンリオ常務執行役員/グローバルデジタルマーケテイング本部本部長)
藤原弘治(株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問)
政井貴子(SBI金融経済研究所株式会社取締役理事長)
▽監事
鈴木秀和(公益社団法人日本プロサッカーリーグ監事)
小林久美(Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役/株式会社スポカチ取締役/小林公認会計士事務所代表)
大金直樹(東京フットボールクラブ株式会社取締役会長)
▽特任理事
内田篤人(公益財団法人日本サッカー協会ロールモデルコーチ./シャルケチームアンバサダー)
高田春奈(公益社団法人日本女子プロサッカーリーグチェア)
中村憲剛(Frontale Relations Organizer)
夫馬賢治(株式会社ニューラル代表取締役CEO)
小野伸二(One Hokkaido Nexus Organizer)