　Jリーグは26日、宮本恒靖氏が理事に内定したことを発表した。

　宮本氏は今月23日、戦後最年少の47歳で日本サッカー協会(JFA)第15代会長に就任することが正式に決まっている。4月16日にJリーグが行う第2回社員総会で理事の就任が正式決定する。任期は2026年3月の定時社員総会終結時までとなる。

以下、Jリーグ理事・監事・特任理事

▽チェアマン

野々村芳和(公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン)

▽理事

宮本恒靖(公益財団法人日本サッカー協会会長)※新任

大倉智(株式会社いわきスポーツクラブ代表取締役社長)

小泉文明(株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長/株式会社メルカリ取締役会長)

小西工己(株式会社名古屋グランパスエイト代表取締役社長)

杉本勇次(ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパンLLC日本代表)

元榮太一郎(弁護士ドットコム株式会社代表取締役社長/弁護士法人Authense法律事務所代表弁護士CEO)

秋山有子(株式会社サンリオ常務執行役員/グローバルデジタルマーケテイング本部本部長)

藤原弘治(株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問)

政井貴子(SBI金融経済研究所株式会社取締役理事長)

▽監事

鈴木秀和(公益社団法人日本プロサッカーリーグ監事)

小林久美(Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役/株式会社スポカチ取締役/小林公認会計士事務所代表)

大金直樹(東京フットボールクラブ株式会社取締役会長)

▽特任理事

内田篤人(公益財団法人日本サッカー協会ロールモデルコーチ./シャルケチームアンバサダー)

高田春奈(公益社団法人日本女子プロサッカーリーグチェア)

中村憲剛(Frontale Relations Organizer)

夫馬賢治(株式会社ニューラル代表取締役CEO)

小野伸二(One Hokkaido Nexus Organizer)