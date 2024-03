米ミシガン州で今月16日未明、19歳の女が運転するポルシェの横転事故が発生し、2人が軽傷、1人が重傷を負った。飲酒運転と速度超過が事故の原因とみられており、当時の映像が公開されると「回転技を決めるオリンピックの体操選手のよう」「まるで水切り」などと注目を集めた。米ニュースメディア『FOX 2 Detroit』などが報じた。ミシガン州南東部アナーバーで16日午前4時過ぎ、19歳の女が運転していたポルシェAGの電動スポーツカー「タイカン(Taycan)」がコントロールを失い、縁石にぶつかって宙を舞い、ガソリンスタンドの駐車場に突っ込んだ。

車はその後、火花を上げながら何度も激しく横転し、まるで間隙を縫うように駐車場を突っ切ると、近くの店の前で停止した。幸いなことに、乗っていた3人全員がシートベルトを締めており、運転手の19歳の女や、彼女と同じ19歳の女性は軽傷で済んだ。しかしながら20歳の男性は車内に閉じ込められて重傷で、駆けつけた消防隊が大型油圧救助器具を使って救出した。そしてユニバーシティ・オブ・ミシガン病院に搬送され、予断を許さない状態が続いていたが、現在は少しずつ回復の兆しを見せているという。一方で事故後のタイカンはフロントガラスが粉々で、フレームが歪んでフロントは大破した。またタイヤ1本が吹っ飛んで、近くに停めてあった車のフロントガラスを直撃しており、他にも車数台が破損するなどの被害を受けている。なお地元警察は事故の原因について、「飲酒運転と速度超過とみられるが、現在も調査中である」と発表しており、ガソリンスタンドのマネージャー、オマール・ハサンさん(Omar Hasan)は事故後、ショック状態で次のように述べていた。「あの車は時速160キロ超のスピードを出していたに違いない。我々の駐車場をまるで宙返りでもするかのように突っ切っていたからね。」「それにポルシェのタイヤが直撃したのは、私の兄弟の車なんだ。もしあの位置に駐車していなかったら、タイヤは道路を走行中の車にぶつかり、死者が出ていたかもしれないね。」そして当時の監視カメラの映像を見た人からは、次のようなコメントが寄せられた。「あのポルシェはまるで、回転技を決めるオリンピックの体操選手のようだ。」「水面に向かって石を投げて跳ねさせる水切り(石切り)のようだよ。」「これまでに見た中で、最も激しい事故かもしれない。」「ティーンエイジャーにスピードが出る車を買い与えてはいけないよ。親は恥を知れ。」「あの車は1360万円(9万ドル)以上するのでは?」「私が19歳の頃は馬力がない車を運転していて、時速160キロなんて出すことは不可能だった。」「19歳だったら、飲酒だってできないはずでしょう?」「ガソリンスタンドの計量機にも、他の車にも、建物にもぶつからなかったのは奇跡的。幸運としか言いようがない。」「運転手は一生、免許停止にすべきだ。」「2人は軽傷? 信じられないわ。」「シートベルトが命を救ったのだろうね。」「ポルシェのいい宣伝になったのでは?」「あの車の中の状態がどんなだったのか、私には想像すらできないよ。」ちなみに先月には米ミズーリ州で、親子が時速112キロ超(70マイル)の暴走車に撥ねられて死亡した。当時の監視カメラの映像では、車に撥ね飛ばされた親子の姿が一瞬にして見えなくなっており、衝撃が広がった。