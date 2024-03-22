10周年イヤーを迎えるTVアニメ『東京喰種トーキョーグール』のティザーサイト公開！4月5日よりシリーズ全50話の無料配信決定
今年でTVアニメ放送10周年を迎える『東京喰種トーキョーグール』。放送終了から数年の沈黙を破り、特設ティザーサイトが突如公開され、公式Xの投稿も再開された。特設サイトならびに、公式Xからの続報が期待される。
併せて、アニメ放送10周年を記念して、studioぴえろ公式YouTubeチャンネルにてTVアニメ『東京喰種トーキョーグール』全48話とOVA2作品が、2024年4月5日（金）より無料配信開始。こちらも併せてチェックしてほしい。
▼『東京喰種トーキョーグール』10周年プロジェクト 特設サイト
https://tokyoghoul-anime10th.jp/
TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』
・配信スケジュール
毎週金曜日 19時00分〜
※配信期間：各話、公開より2週間限定
※祝日の配信は無し
・配信話数（順次公開）
『東京喰種トーキョーグール』全12話
『東京喰種トーキョーグール√A』全12話
OVA『東京喰種トーキョーグール【JACK】』
OVA『東京喰種トーキョーグール【PINTO】』
『東京喰種トーキョーグール：re』全12話
『東京喰種トーキョーグール：re（最終章）』全12話
▼無料配信の詳細・視聴はこちらから
※配信コンテンツ及びスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
●出展情報
「AnimeJapan 2024出展」
日本最大級のアニメの祭典「AnimeJapan 2024」のマーベラスブース、ぴえろブースにて、『東京喰種トーキョーグール』10周年イヤーを記念した特別ビジュアルが公開される。また、限定ビジュアルのオリジナルステッカーも配布予定。
・会場：東京ビッグサイト（東展示棟1-8ホール）
・会期：2024年3月23日(土)・24日(日) 9:00〜17:00 ※最終入場16:30
・公式サイト：https://www.anime-japan.jp/about/
・[マーベラスブース]東3ホール No.A33 [ぴえろブース]東3ホール No.A25
©石田スイ／集英社・東京喰種製作委員会 ©石田スイ・十和田シン／集英社・東京喰種製作委員会 ©石田スイ／集英社・東京喰種:re製作委員会
関連リンク
TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』公式サイト
https://www.marv.jp/special/tokyoghoul/first/
TVアニメ『東京喰種：re』公式サイト
https://www.marv.jp/special/tokyoghoul/
TVアニメ『東京喰種トーキョーグール』公式X
https://x.com/tkg_anime?s=20