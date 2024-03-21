µÈ´ö»°¤«¤éàÂÖÅÙ¤¬²£ÊÁá¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Ä¹Ê¸¤ÇÈ¿ÏÀ¡Öµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡
¡¡²Î¼ê¤ÎµÈ´ö»°¡Ê£·£±¡Ë¤«¤é¡ÖÂÖÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë²£ÊÁ¤Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡×¤È¤·¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ¹Ã«Àî³Ù»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¹Ò¶õÀ¯ºö¤ª¤è¤ÓÈô¹Ôµ¡¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÄ¹Ê¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇµÈ¤Ï¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤ËÏÃ¤·¤¿¡ËÂÖÅÙ¤ÎÈó¾ï¤Ë²£ÊÁ¤Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬º£Æü¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¤ªÌ¾Á°¤À¤±¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤·¤Æ¸½Ìò£Ã£Á¤òÌ¾¾è¤ëÆ¿Ì¾¤Î¿ÍÊª¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤ò¾Ò²ð¡£¼ê»æ¤Ë¤Ï¹â°µÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÆâÍÆ¤È¤È¤â¤ËÄ¹Ã«ÀîµÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö»ä¤Ï¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¡Æâ¤ÇÈ¯¸À¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢»°¤Ä¤Î¸¶Â§¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡ØÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡ØÉÔÅÔ¹ç¤Ê¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¡¢»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ØÀµ¤·¤¤¸«Î©¤Æ¤òÎ©¤Æ¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤Î»°ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡£±¤ÄÌÜ¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ë¤È¤Åë¾è¤·¤¿Èô¹Ôµ¡¤Î½ÐÈ¯¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÈ¯»þ´Ö¤ò¤È¤¦¤Ë²á¤®¤Æ¤«¤é¡Ø´ÉÀ©¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÈ¯µö²Ä¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Îµ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ïµ¡Æâ¤Ø¤Î²ßÊª¤ÎÈÂÆþºî¶È¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÅö¤Ê²ßÊª¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ÃÙ±ä¤Î¸¶°ø¤Ï´ÉÀ©¤Î»Ø¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢½ÐÈ¯µö²Ä°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Ò¶õ»ö¶È¼Ô¤Î½àÈ÷¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½ÐÈ¯¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹Ò¶õÅö¶É¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤¹¤ê¤«¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¾ðÊó¤È¤·¤ÆÎ®¤¹¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÇÈ¯¸À¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÉÔÅÔ¹ç¤Ê¾ðÊó¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¸«Î©¤Æ¤òÎ©¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¾èµÒ¤ÎÊý¡¹¤ÎÌ¿¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÏ¾å¶ÈÌ³¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ÈÁà½Ä¼¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¡¢²ßÊª¼¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶¦Í¤µ¤ì¡¢Áí¹çÅª¤Ê¾õ¶·¤òÅª³Î¤ËµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÊý¤«¤é¤ªÅÁ¤¨Äº¤¯¤³¤È¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¤Ç¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¸å¤â¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ò¶õ¹ÔÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£