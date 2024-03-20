秋田vs栃木 スタメン発表
[3.20 J2第5節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 8 畑潤基
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 11 梶谷政仁
FW 18 吉田伊吹
控え
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
MF 14 大石竜平
MF 20 栗本広輝
FW 9 中村亮太
FW 10 小松蓮
FW 17 半田航也
監督
吉田謙
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 17 藤谷匠
DF 33 ラファエル
MF 6 大森渚生
MF 7 石田凌太郎
MF 19 大島康樹
MF 24 神戸康輔
MF 38 小堀空
FW 15 奥田晃也
FW 29 矢野貴章
控え
GK 1 川田修平
DF 40 高嶋修也
MF 10 森俊貴
MF 22 青島太一
FW 9 イスマイラ
FW 32 宮崎鴻
FW 42 南野遥海
監督
田中誠
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 27 喜岡佳太
MF 8 畑潤基
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 11 梶谷政仁
FW 18 吉田伊吹
控え
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
MF 14 大石竜平
MF 20 栗本広輝
FW 9 中村亮太
FW 10 小松蓮
FW 17 半田航也
監督
吉田謙
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 17 藤谷匠
DF 33 ラファエル
MF 6 大森渚生
MF 7 石田凌太郎
MF 19 大島康樹
MF 24 神戸康輔
MF 38 小堀空
FW 15 奥田晃也
FW 29 矢野貴章
控え
GK 1 川田修平
DF 40 高嶋修也
MF 10 森俊貴
MF 22 青島太一
FW 9 イスマイラ
FW 32 宮崎鴻
FW 42 南野遥海
監督
田中誠