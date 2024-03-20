[3.20 J2第5節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 31 圍謙太朗

DF 5 河野貴志

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

DF 27 喜岡佳太

MF 8 畑潤基

MF 25 藤山智史

MF 29 佐藤大樹

MF 80 小野原和哉

FW 11 梶谷政仁

FW 18 吉田伊吹

控え

GK 1 山田元気

DF 2 岡崎亮平

MF 14 大石竜平

MF 20 栗本広輝

FW 9 中村亮太

FW 10 小松蓮

FW 17 半田航也

監督

吉田謙

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 2 平松航

DF 17 藤谷匠

DF 33 ラファエル

MF 6 大森渚生

MF 7 石田凌太郎

MF 19 大島康樹

MF 24 神戸康輔

MF 38 小堀空

FW 15 奥田晃也

FW 29 矢野貴章

控え

GK 1 川田修平

DF 40 高嶋修也

MF 10 森俊貴

MF 22 青島太一

FW 9 イスマイラ

FW 32 宮崎鴻

FW 42 南野遥海

監督

田中誠