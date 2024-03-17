À¤³¦ºÇÂç¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿Nokia¤Ï¤Ê¤¼Ë×Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
by Nicolas Nova
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÄÌ¿®Ã¼Ëö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎNokia¤Ï¡¢2011Ç¯¤Þ¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2013Ç¯¤ËMicrosoft¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤ÎÀ½Â¤¤¬¼çÍ×»ö¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼À¤³¦ºÇÂç¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿Nokia¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¿®²òÀÏ¥½¥Õ¥È¤ò³«È¯¤¹¤ëTextQuery¤¬¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://textquery.app/2024/02/06/nokia-made-too-many-phones/
Nokia¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É·Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¤Î¹Û»³µ»»Õ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¡¦¥¤¥Ç¥¹¥¿¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ1865Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÎ©Åö½é¤ÎNokia¤ÏÀ½»æ¤Ë»È¤¦¥Ñ¥ë¥×¹©¾ì¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¶È¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥´¥à¹©¾ì¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¹©¾ì¤òÊú¤¨¡¢ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Nokia¤¬ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤Î¤ÏÁÏ¶È¤«¤é100Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤¿1970Ç¯Âå¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¹ñËÉ·³ÍÑ¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·³ÍÑ¤ÎÄÌ¿®µ¡¤ä¥é¥¸¥ª¡¢ÅÅÏÃ¸ò´¹µ¡¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢Nokia¤ÏÅÅ»Ò·×»»µ¡»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¡¢¥ß¥Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎMikroMikko¤äIBM¸ß´¹PC¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢1982Ç¯¤Ë¤ÏNokia½é¤È¤Ê¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎMobira Senator¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤¹¤®¤¿¤¿¤á¤Ë·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢Nokia¤Ï1990Ç¯½éÆ¬¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ö¶ÈºÆÊÔ¤ò·è¹Ô¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êNokia¤Î»ö¶È¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÈÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤äPC¤ÎÀ½Â¤¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1998Ç¯¤ËNokia¤ÏÀ¤³¦¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¡£»ö¶È¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÈÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ä¤Æ¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¥¿¥¤¥ä¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤·¤ÆÉý¹¤¤»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Nokia¤Î¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¡¢»Ô¾ìºÙÊ¬²½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÉáµÚ¤¬À¤³¦Åª¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Nokia¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Nokia¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï40¡ó°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
by Joegoauk Goa
ÆÃ¤Ë2005Ç¯¤Ï¸²Ãø¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤À¤±¤ÇNokia¤Ï50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢iPhone¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é16Ç¯´Ö¤ÇApple¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¿ô¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¡£Nokia¤Î(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)2005Ç¯ÅÙÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖNokia¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë·ÈÂÓÃ¼ËöÀ½ÉÊ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È¤Ï¡¢Nokia¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÉÊ¼Á¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Êµ¡Ç½¡¢µ¡Ç½À¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼çÍ×¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¥»¥°¥á¥ó¥È¤È²Á³ÊÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¦¶ÈÅª¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê·ÈÂÓÃ¼Ëö¤òÉý¹¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Nokia¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¡¢²»³Ú¸þ¤±¡¢¥«¥á¥é¸þ¤±¤Ê¤É¡¢1¤Ä¤ÎÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÂçÎÌ¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â1¥Ó¥Ã¥È¤ÎÃ±¿§¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤é24¥Ó¥Ã¥È¤ÎAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Nokia 7600¤ÏÌÚ¤ÎÍÕ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ï¸ò´¹²ÄÇ½¡£Æ°²è¤â»£±Æ¤Ç¤¤ë640¡ß680¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥Ç¥¸¥«¥á¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
by Andrew Currie
Nokia N-Gage¤Ï2003Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥²¡¼¥àÆÃ²½·¿¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡£¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥«¡¼¥É¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡×¤ä¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥È¥¥¡¼¥à¥ì¥¤¥À¡¼¡×¡Ö¥Ñ¥º¥ë¥Ü¥Ö¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
by Association WDA
2004Ç¯È¯Çä¤ÎNokia 7280¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¡¢¡Ö¸ý¹È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÁàºî¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
by patrix
Nokia N90¤Ï2005Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢²óÅ¾¼°¤Î¥«¥á¥é¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ê»ÈÍÑ´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
by Douglas Porter
¤³¤¦¤·¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅö»þ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ³×¿·Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤ä¸ÂÄêÅª¤ÊÈÆÍÑÀ¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Nokia¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Apple¤¬2007Ç¯¤ËiPhone¤òÈ¯É½¤·¡¢2008Ç¯¤ËGoogle¤¬Android¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Nokia¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¤ÎÉáµÚ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏSamsung¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó½Ð²ÙÂæ¿ô¤ÇNokia¤òÈ´¤¡¢¤½¤³¤«¤éNokia¤Î¥·¥§¥¢¤ÏµÞÂ®¤ËÄã²¼¤·¡¢2014Ç¯¤ËMicrosoft¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃÉôÌç¤òÇã¼ý¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢À½ÉÊ¤ò²áÅÙ¤ËÂ¿ÍÍ²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Nokia¤ÎÀïÎ¬¤Ï³«È¯¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÊ¬»¶¤ò¾·¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤Î°ì´ÓÀ¤òÂ»¤Ê¤¦Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤òÍ½¸«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÀïÎ¬Å¾´¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Nokia¤Î¿êÂà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£