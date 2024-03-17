岩手vs鳥取 スタメン発表
[3.17 J3第4節](いわスタ)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
MF 8 弓削翼
MF 13 小暮大器
MF 18 宮市剛
MF 22 西大伍
MF 30 安達秀都
MF 77 小松寛太
FW 10 オタボー・ケネス
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 6 高橋峻希
DF 51 深津康太
MF 11 桐蒼太
MF 17 新里涼
MF 29 水野晃樹
FW 7 深堀隼平
監督
中三川哲治
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 16 丸山壮大
DF 41 大城蛍
MF 9 富樫佑太
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
FW 15 東出壮太
FW 17 小澤秀充
FW 20 常安澪
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 11 東條敦輝
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 7 松木駿之介
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
MF 8 弓削翼
MF 13 小暮大器
MF 18 宮市剛
MF 22 西大伍
MF 30 安達秀都
MF 77 小松寛太
FW 10 オタボー・ケネス
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 6 高橋峻希
DF 51 深津康太
MF 11 桐蒼太
MF 17 新里涼
FW 7 深堀隼平
監督
中三川哲治
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 16 丸山壮大
DF 41 大城蛍
MF 9 富樫佑太
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
FW 15 東出壮太
FW 17 小澤秀充
FW 20 常安澪
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 11 東條敦輝
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 7 松木駿之介
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
監督
林健太郎