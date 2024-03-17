[3.17 J3第4節](いわスタ)

※14:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 1 大久保択生

DF 4 深川大輔

DF 5 佐古真礼

DF 25 大和優槻

MF 8 弓削翼

MF 13 小暮大器

MF 18 宮市剛

MF 22 西大伍

MF 30 安達秀都

MF 77 小松寛太

FW 10 オタボー・ケネス

控え

GK 21 稲葉亜我志

DF 6 高橋峻希

DF 51 深津康太

MF 11 桐蒼太

MF 17 新里涼

MF 29 水野晃樹

FW 7 深堀隼平

監督

中三川哲治

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 6 温井駿斗

DF 8 田中恵太

DF 16 丸山壮大

DF 41 大城蛍

MF 9 富樫佑太

MF 10 世瀬啓人

MF 14 普光院誠

FW 15 東出壮太

FW 17 小澤秀充

FW 20 常安澪

控え

GK 21 井岡海都

DF 3 坂本敬

MF 11 東條敦輝

MF 33 長谷川アーリアジャスール

FW 7 松木駿之介

FW 18 田中翔太

FW 19 三木直土

監督

林健太郎