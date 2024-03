日本 マクドナルド は14日、春の デザート 新商品『あずきみるくフラッペ』と『宇治 抹茶 フラッペ』、限定フラッペと相性抜群の『マカロン ゆず』を21日より全国で期間限定販売すると発表した。同社は、従来「McCafe by Barista」限定メニューだった商品を、昨年7月より全国約3000店舗中2000店舗以上で提供開始。サービス店舗をさらに増やす中、フラッペなどについて、今年2月3日より約1740店舗を対象に製造機器のメンテナンスおよび入れ替えのため、一時的に販売を休止していた。約1ヶ月間を経て、メンテナンス完了店舗より順次販売を再開。春の新メニューは、全国2370店舗で展開する。

『オレオ クッキー チョコフラッペ』と『マンゴースムージー』、フランス産『マカロン』3種に加え、春らん漫の味わいが仲間入りすることになる。『あずきみるくフラッペ』は、ミルクとあずきの ドリンク ベースにホイップとあずき、 抹茶 パウダーをトッピング。『宇治 抹茶 フラッペ』は、「McCafe by Barista」や一部店舗でレギュラー販売されていた人気商品で、 抹茶 パウダーに牛乳の甘さやコクを加えたベースに、さらにホイップクリーム& 抹茶 パウダーをトッピング。そして『マカロン ゆず』は、ゆずのさわやかな香りが楽しめる。また「McCafe by Barista」併設店舗限定メニューには、ホット ドリンク 『バニラ宇治 抹茶 ホットラテ』が特別メニューとして登場する。21日から放映開始の新テレビCMでは、 広瀬すず とお笑いコンビの ナイツ が和装で共演。「あずきみるくでございます」とするめる 塙宣之 と、「宇治 抹茶 もございます」とすすめる 土屋伸之 に、「和、和、和…」と決められずに迷ってしまう広瀬。「春は短し、迷うな私!」と幸せな悩みを通じ、「春来たじゃん!」と呼びかける。■商品概要・税込価格 ※販売期間3月21日(木)〜4月下旬予定『あずきみるくフラッペ』490円〜まろやかでコクのあるミルクと風味豊かなあずきの ドリンク ベースに、ホイップクリームとあずき、アクセントに宇治 抹茶 を使用した 抹茶 パウダーをトッピング。ほくっとしたあずきと、なめらかなホイップクリームの食感、あずきみるくのほっこりする優しい甘さを楽しめる春の新作 デザート フラッペ。『宇治 抹茶 フラッペ』470円〜宇治 抹茶 を使用した 抹茶 パウダーに、口当たりのよい牛乳でやさしい甘みとコクを加えたフラッペをベースに、さらにホイップクリームと 抹茶 パウダーをトッピング。 抹茶 の芳醇な風味を感じることができる。白いホイップクリームに咲いた深緑の 抹茶 パウダーで見た目にも華やかな和風テイストのフラッペ。『マカロン ゆず』190円〜ゆずのさわやかな香りを楽しめる和風のマカロン。バターを加えることでまろやかでコクのある味わいの期間限定、春の新作マカロン。『バニラ宇治 抹茶 ホットラテ』440円〜(「McCafe by Barista」併設店舗限定)宇治 抹茶 を使用したほろ苦い 抹茶 パウダー、バニラシロップとふわふわのフォームミルクを合わせたホットラテに、相性の良いホイップクリーム、 抹茶 パウダー、キャラメルソースをトッピング。バニラとキャラメルの甘い香りが、 抹茶 のほろ苦さと香りを引き立てる一杯。※一部の店舗およびデリバリーサービスでは店頭価格が異なる(デリバリーサービスでの販売はマカロンのみ※『宇治 抹茶 フラッペ』は「McCafe by Barista」店舗および一部店舗ではレギュラー商品として販売中