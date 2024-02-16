¡ÖËÜ¶È¤ÈÌµ±ï¤ÎSNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡×¤Î¤½¤Î¸å¡£Êý¿ËÅ¾´¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡È¾×·â¤Î»ö·ï¡É¤â¡Ä
¡¡²ñ¼Ò¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤á¤ëÌÜÅª¤ÇSNS¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¥Ð¥º¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦´ë¶È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥È¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Ð¥º¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤òÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¿·Êý¹¨ÌÀ»á¤Ë»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¡ÉÔÆ°»º¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤¬Âç¥Ð¥º¤ê
¡¡¥Þ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈÉÔÆ°»ºTikTok¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok¤ÎSNS¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Êý»á¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éô½ð¤Î¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÆ°²èÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¤É¤¦¤¤¤¦SNS¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥µ¡¼¥Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¦¤Á¤âÉÔÆ°»ºÊª·ï¤Î¾Ò²ð¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡TikTok¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò½é¤á¤Æ3¡Á4¤«·î¤·¤¿¤³¤í¡¢2022Ç¯6·î¤Ë½Ð±é¼Ô¤Î¹â¿ÈÄ¹¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¤½¤ÎÆ°²è¤Î±ÜÍ÷¿ô¤Ï3²¯Ä¶¤¨¤ò¸Ø¤ë¡£
@airenthomeoji_ono £¤ÏÃË½÷¶¦ÄÌ¤Î¹â¿ÈÄ¹¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤è¤Í¡ª¤Í¡ª ♬ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê - ¥í¡¼¥«¥ë¥«¥ó¥Ô¥ª¡¼¥Í🗾👑 - ¥í¡¼¥«¥ë¥«¥ó¥Ô¥ª¡¼¥Í🗾👑
¢¡¥Î¥ê¤Ç»Ï¤á¤¿ÎÁÍý¤ÎÆ°²è¤Ç¤â¥Ð¥º¤ê¤ò·Ð¸³
¡¡¿·Êý»á¤Î¹¬±¿¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¸µÎÁÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢2022Ç¯5·î¤Ë¼Ò°÷¤Ø¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok¤ò»ÏÆ°¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥Î¥ê¤Ç»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢YouTube¤ËÅ¾ºÜ¤·¤¿¤È¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ÎÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë²æ¤¬¼Ò¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢YouTuber¤Î¤Ê¤¬¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÆ°²è¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÆâÍÆ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢YouTube¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤ÏTikTok¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢YouTube¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤ò¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡SNS¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¹¤¬¤ë¤â¡Ä
¡¡Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1Ëü²óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢10Ëü²ó¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²ñ¼Ò¤ÎÇ§ÃÎ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆÃ¤ËÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ°²è¤¤Ã¤«¤±¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤Ë¤â¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»ºTikTok¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤¤¤ËÍè¤ëÊÑ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok¤Ë¤â½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿²¼ÉÊ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤âÍ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¬¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÆ°²è¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÈðëîÃæ½ý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¢¡SNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤«¤é¤³¤½¤Î¿´¶
¡¡Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤ÎÌÀ°Å¤òÄË´¶¤·¤¿¿·Êý»á¡£Åö»þ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok ¤Ï2½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¡¢Æ°²è¤ò10ËÜ»£¤ê¤·¤Æ½µ¤Ë5ËÜ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¤¬¡¢¸½ºß¤Ï2½µ´Ö¤Ë1ËÜ¤Î¸ø³«¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜ¶È¤ÎÉÔÆ°»º¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤äSNS¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤¿¤ó¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â´Ë¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
²ñ¼Ò¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÅÄÃÎÆ»¡ä
¢¡ÉÔÆ°»º¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤¬Âç¥Ð¥º¤ê
¡¡¥Þ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈÉÔÆ°»ºTikTok¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok¤ÎSNS¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Êý»á¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éô½ð¤Î¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÆ°²èÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡TikTok¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò½é¤á¤Æ3¡Á4¤«·î¤·¤¿¤³¤í¡¢2022Ç¯6·î¤Ë½Ð±é¼Ô¤Î¹â¿ÈÄ¹¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¤½¤ÎÆ°²è¤Î±ÜÍ÷¿ô¤Ï3²¯Ä¶¤¨¤ò¸Ø¤ë¡£
@airenthomeoji_ono £¤ÏÃË½÷¶¦ÄÌ¤Î¹â¿ÈÄ¹¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤è¤Í¡ª¤Í¡ª ♬ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê - ¥í¡¼¥«¥ë¥«¥ó¥Ô¥ª¡¼¥Í🗾👑 - ¥í¡¼¥«¥ë¥«¥ó¥Ô¥ª¡¼¥Í🗾👑
¢¡¥Î¥ê¤Ç»Ï¤á¤¿ÎÁÍý¤ÎÆ°²è¤Ç¤â¥Ð¥º¤ê¤ò·Ð¸³
¡¡¿·Êý»á¤Î¹¬±¿¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¸µÎÁÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢2022Ç¯5·î¤Ë¼Ò°÷¤Ø¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok¤ò»ÏÆ°¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥Î¥ê¤Ç»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢YouTube¤ËÅ¾ºÜ¤·¤¿¤È¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ÎÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë²æ¤¬¼Ò¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢YouTuber¤Î¤Ê¤¬¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÆ°²è¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÆâÍÆ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢YouTube¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤ÏTikTok¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢YouTube¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤ò¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡SNS¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¹¤¬¤ë¤â¡Ä
¡¡Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1Ëü²óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢10Ëü²ó¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²ñ¼Ò¤ÎÇ§ÃÎ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆÃ¤ËÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ°²è¤¤Ã¤«¤±¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤Ë¤â¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»ºTikTok¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤¤¤ËÍè¤ëÊÑ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok¤Ë¤â½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿²¼ÉÊ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤âÍ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¬¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÆ°²è¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÈðëîÃæ½ý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¢¡SNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤«¤é¤³¤½¤Î¿´¶
¡¡Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤ÎÌÀ°Å¤òÄË´¶¤·¤¿¿·Êý»á¡£Åö»þ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼TikTok ¤Ï2½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¡¢Æ°²è¤ò10ËÜ»£¤ê¤·¤Æ½µ¤Ë5ËÜ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¤¬¡¢¸½ºß¤Ï2½µ´Ö¤Ë1ËÜ¤Î¸ø³«¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜ¶È¤ÎÉÔÆ°»º¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤äSNS¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤¿¤ó¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â´Ë¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
²ñ¼Ò¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÅÄÃÎÆ»¡ä