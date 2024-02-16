»àË´»ö¸Î¤Î¶µ·±¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤º¡Ä¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡ÖÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿à¿åÌäÂêá¡×¾×·â¤ÎÃæ¿È
Àè¤Î¡ØÂè66²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£´ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÊÆ¤Î²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ê34¡Ë¤¬º£·î£·Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢£´Æü¤Ç22Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¸ø±é¤À¤±¤Ç341²¯±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡Ø¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¸ø±é¸å¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10ÆüÌë¤ËÆüËÜ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë±©ÅÄ¤Ë¸þ¤«¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Çµ¢¹ñ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¤Î¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊNFL¡Ë¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡ØÂè58²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡Ù¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸òºÝÃæ¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¡Ê34¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Î¾¡Íø¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï£²¿Í¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯£³·î¤«¤éº£Ç¯¤Î12·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¸ø±é¤ÏÆüËÜ¤È£³·î¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤¬²¿»ö¤â¤Ê¤¯Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Î²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ÑÀï¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£²ó¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¤Ç¤Î²÷µóÃ£À®Ä¾¸å¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤ÏºòÇ¯11·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤È¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¤Î¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î11·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥ê¥ª¸ø±é¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅöÆü¤Ï²°³°¸ø±é¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Îµ¤²¹¤Ï43.8ÅÙ¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï59.7ÅÙ¤Î¹ó½ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌäÂê¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ë±ÕÂÎ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÃ¦¿å¾É¾õ¤òµ¯¤³¤¹¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¸ø±éÁ°¤«¤é¸ø±éÃæ¤Þ¤Ç¤Ë1000¿Í¶á¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÃæÃÇ¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ü¥È¥ë¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤è¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿´Â¡È¯ºî¤ÇÅÝ¤ì¤¿23ºÐ¤Î½÷À¤¬µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï°¥Åé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·ÍâÆü¤Î¸ø±é¤ò±ä´ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·îËö¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¸ø±é¤Ë»àË´¤·¤¿½÷À¤Î°äÂ²¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÌ±Êü¥¡¼¶É¤ÎÊóÆ»Éôµ¼Ô¡Ë
ºÇ°¤Î»ö¸Î¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤â¿´¤òÄË¤á¤¿à¿åÌäÂêá¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤âÌäÂê¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¸ø±é¤Ï¡¢Ï¢Æü¡¢£³»þ´ÖÈ¾¶á¤¯¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¶õÄ´¤Ï¡¢Åß¤Ï18¡Á20ÅÙ¤ÎÃÈË¼¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Î¥É¤¬¤«¤ï¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¶Ê¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥«¥ó¡¢¥Ó¥ó¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÎà¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÉÔ²Ä¡£¥É¡¼¥àÆâ¤ÎÇäÅ¹¤ÇÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³«±é¸å¤Ë¤Ï¤É¤ÎÅ¹¤âÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÇã¤¨¤º¡£¾ìÆâ¤Î½ê¡¹¤Ë»æ¥³¥Ã¥×¤Ç¿å¤¬°û¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤âÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼þÊÕ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¸ø±é½ªÎ»¤Þ¤Ç²¿¤â°û¤á¤Ê¤¤à¿åÆñÌ±á¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ª¤Ç¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ï¤â¤Ã¤Èà¿åÌäÂêá¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÅÀ¤À¤±¤¬¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¸ø±é¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Ö¥é¥¸¥ë¸ø±é¤Ç¤Î¶µ·±¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¹¬¤¤»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤âÎø¿Í¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤À¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢à¿åÌäÂêá¤ÎÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit