世界的ヒットドラマ「LOST」(2004-2010)の20周年を記念するドキュメンタリー映画『Getting Lost(原題)』で、キャストたちの再会が実現するようだ。新たに公開されたティザー映像に、お馴染みの顔ぶれがインタビューに応じる姿がとらえられている。

ドラマ「LOST」は、飛行機事故で謎の島に着陸した生存者たちが、島で起きる奇妙な現象を解き明かしていく物語。J・J・エイブラムスが監督・製作・脚本を務め、「ウォッチメン」(2019)のデイモン・リンデロフと「ダニーのサクセス・セラピー」(2011-2013)のジェフリー・リーバーが共同製作として参加した。

そんな同作を題材とするドキュメンタリー映画『Getting Lost(原題)』は、「番組の歴史とインパクト、番組がテレビ界に与えた影響、そしてソーシャルメディア黎明期に島の謎を解こうと集まった不朽のファン層を探る」内容になるという。

公式Xで公開されたモノクロのティザー映像には、BGMのみが流れる中、ソーヤー役のジョシュ・ホロウェイ、ジン役のダニエル・デイ・キム、ジョン・ロック役のテリー・オクィン、シャノン役のマギー・グレイス、ベン役のマイケル・エマーソン、ハーリー役のホルヘ・ガルシア、ウォルト役のマルコム・デヴィッド・ケリー、デズモンド役のヘンリー・イアン・キュージック、ペニー役のソーニャ・ヴァルゲル、そして共同製作者のリンデロフらが登場する。一体どんな裏話が飛び出すのか? 日本でも公開されることに期待したい。

- Getting LOST (@gettinglostdoc)

『Getting LOST』の監督は、ドキュメンタリー映画『The Last Blockbuster(原題)』でメガホンをとったテイラー・モーデン。本作では「LOST」の大成功だけでなく、エピソード考察や仮説で盛り上がった熱狂的ファンダムや、物議を醸したシリーズ最終話への反響など、あらゆる側面を取り上げるとられている。なお撮影は「LOST」のロケ地であるハワイでという。

ドキュメンタリー映画『Getting LOST(原題)』は、「LOST」放送20周年記念日である2024年9月22日に米国でリリース予定。現時点で放送局や配信プラットフォームは決まっていないとのことだ。

