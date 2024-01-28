¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔØâ¡Ä¡Ä¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¤¬¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î½÷ÀÌäÂê¤Ç¼õ¤±¤ë°Õ³°¤Ê¡Ö¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¤ÎÃæ¿È
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê60¡Ë¤Î½÷ÀÌäÂê¤Ç¡È½÷À¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È½µ´©Ê¸½Õ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×¾®Âô°ì·É¡Ê50¡Ë¤¬¡¢£±·î13Æü¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¸½Õ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿Èï³²½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀ¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¾¾ËÜ¤Ï¡Ø»ö¼ÂÌµº¬¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¸µ¤ÎÊ¸éº½Õ½©¤òÁÊ¤¨¤ë¹½¤¨¤Ç¡¢ºÛÈ½¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£Ì©¼¼¤Ç¤Î¹Ô°Ù¤Î»ö¼ÂÇ§Äê¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯Ã±°Ì¤ÎºÛÈ½¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½µ´©Ê¸½Õ¤Îµ»ö¤Ç¡¢¾¾ËÜ°Ê³°¤Ë¼ÂÌ¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾®Âô°ì·É¤À¤Ã¤¿¡£¾®Âô¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï£±·î£¹Æü¤Ë°ìÃ¶¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¾®Âô¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ï²¿¤éÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÀ¹Ô°Ù¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ°û¤ß²ñ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤ï¤º¤«£´Æü¤Ç¤Î³èÆ°¼«½Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¥¦¥é¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¶Ú¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤¬¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏÊý¶É´´Éô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥¡¼¶É¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Âô¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÏÊý¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¾®Âô¤Ïº£¸å°ìÀÚµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤¦´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é»¦Åþ¤¹¤ë¶ì¾ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏÊý¶ÉÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍîÃÀ¤¬Âç¤¤¤¡£Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¼Â¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ç¤Î»Å»ö¤òÃÏÆ»¤Ë³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÁêÊý¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê51¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°¦ÃÎ½Ð¿È¤Î°æ¸ÍÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎÎ¥º§ÁûÆ°¤Ç°ì»þ´ü¡¢Åìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤¬·ã¸º¡£³èÏ©¤ò¸Î¶¿¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ç°ÜÆ°Èñ¤òÀáÌó¡£¡Ø°ÜÆ°Èñ¤ÏÀÞÈ¾¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£½ÉÇñÈñ¤â¡Ø¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÃÇ¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÀ©ºîÈñ¤Ïºï¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê°æ¸ÍÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
°æ¸ÍÅÄ¤¬¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Ç¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ØºÇ¸å¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡£¤½¤Î¤ª¤³¤Ü¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾®Âô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î³èÆ°¤â¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£°æ¸ÍÅÄ¤âÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°æ¸ÍÅÄ¤¬ÉÔØâ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
Àè¤ÎÃÏÊý¶É´´Éô¤Ï¡Ö¾®Âô¤¬¤¦¤Á¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Èà½Ð¶Øá¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÅ°Äì¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëºòº£¡¢À²Ã³²¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤Î¶É¤â¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
µ¿ÏÇ¤¬»ö¼Â¤«¤É¤¦¤«È½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ôÇ¯Àè¤À¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¾®Âô¤¬°æ¸ÍÅÄ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£